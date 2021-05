"Durante el 2020 Asmar experimentó relevantes aprendizajes y flexibilizaciones operativas. Ello, en el contexto de una pandemia que aún está presente y cuyas enseñanzas han sido incorporadas como lecciones aprendidas" señaló a MundoMarítimo, Giancarlo Stagno, gerente comercial corporativo de la empresa. El ejecutivo detalló que ante un primer semestre que se presenta muy similar al año anterior, en cuanto a la incertidumbre por las variaciones de mano de obra por los contagios, "el desafío ha sido la replanificación, ajustada a la contingencia del día a día, pero sin perder de vista el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores. En ese sentido, el compromiso de los colaboradores con la seguridad y el trabajo ha sido fundamenta".

Respecto a qué actividades de la empresa se vieron impactadas por la pandemia, Stagno explicó que la contingencia no ha afectado el acceso a la obtención de materias primas, dado que se aseguró el stock de insumos con anterioridad a la pandemia, pero que "sí ha habido efectos en los equipos que vienen de importación, por las restricciones impuestas al sistema logístico de transporte internacional, lo que ha impactado en las fechas de recepción".

Otro aspecto relevante- explicó- tiene que ver con el proceso de inspección de los trabajos que requieren la presencia de técnicos y profesionales que residen fuera del país, ya que debido a las restricciones sanitarias y cierre de fronteras, la coordinación de las inspecciones ha sido muy compleja.

En cuanto a las medidas que tomó la empresa para hacer frente a la pandemia desde un punto de vista productivo y logístico, Stagno indicó que "han sido adecuada y alineada a la nueva contingencia, adoptando soluciones operativas flexibles y previsiones logísticas para asegurar el éxito de la continuidad de los trabajos, asumir el compromiso del cumplimiento de plazos y calidad con nuestros clientes, y seguir recibiendo nuevos proyectos que favorezcan la sostenibilidad de la empresa, dentro de nuestras reales posibilidades".

Destacó además que en el ámbito comercial durante este periodo "la comunicación se ha materializado en forma distinta a lo que estábamos acostumbrados, dado que no ha sido factible poder reunirse presencialmente. No obstante, otros medios como las videoconferencias, WhatsApp, etc. permiten mantener un buen nivel de contacto para la gestión comercial. Y, en general, los clientes han podido mantener la presencia de inspectores técnicos en el astillero, lo que facilita el acercamiento y el logro de acuerdos contractuales; sin embargo, no ha sido fácil, debido a las restricciones sanitarias y el cierre de las fronteras".

Al proyectar lo que sería el desarrollo de las actividades de Asmar en lo que queda del año, Stagno explicó que, para el segundo semestre, Asmar espera una mayor carga de trabajo programada, tanto para la Armada como para clientes mercantes y pesqueros. "Para ello se han organizado jornadas de trabajo equilibradas en especialidades, supervisión y jefaturas, que han permitido mantener una operación continua, otorgando la flexibilidad requerida para enfrentar imprevistos operacionales", indicó.

Finalmente, al referirse a los proyectos en los que Asmar centrará sus esfuerzos para el resto de la gestión de 2021, destacó que "el foco es el compromiso con el plazo y la calidad de nuestros servicios. Para ello estamos trabajando en mejorar y facilitar la integración entre los entes productivos del astillero, a través de modificaciones a la organización actual. También estamos iniciando la elaboración de un plan de incorporación de tecnología para los procesos centrales de cada taller, que permita agilizar procesos e incorporar mayor calidad".

Por MundoMarítimo