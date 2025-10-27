ASENAV y Antarctica21 celebraron un importante hito en la ingeniería naval chilena: la botadura y bautizo del “Magellan Discoverer”, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América construido con ingeniería 100% chilena. La ceremonia marcó el momento exacto en que la nave fue puesta a flote en el agua, precisamente en el Río Calle Calle en la ciudad de Valdivia.
Fernando Rodríguez, gerente general de ASENAV, aseguró que “hoy, después de muchos meses de trabajo, celebramos la botadura del “Magellan Discoverer”, un hito que es resultado del talento y la colaboración de dos empresas del sur de nuestro país. Esta embarcación marca un salto en ingeniería sostenible, posicionando a ASENAV como un astillero de referencia en la industria marítima local, situando a Chile a la vanguardia mundial en innovación y diseño de naves de este tipo. En pocos meses, Antarctica21 ofrecerá una nueva era de exploración polar a bordo de un crucero sin precedentes en América”.
Por su parte, Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21, comentó: “Este es un momento profundamente simbólico para nosotros. Con el lanzamiento del “Magellan Discoverer”, reafirmamos nuestro compromiso por un turismo antártico sostenible y nuestro compromiso con la innovación desde el sur de Chile. Este nuevo buque no solo representa un salto tecnológico en sostenibilidad, sino también un reflejo del talento nacional y de lo que somos capaces de lograr cuando apostamos por la excelencia”.
El crucero chileno contará con una avanzada tecnología de navegación impulsada por un sistema diésel-eléctrico de carácter híbrido. Esta configuración permitirá al buque disminuir sus emisiones de CO2, reducir el ruido submarino y navegar con una autonomía de 60 días sin necesidad de reabastecimiento, promoviendo el turismo sostenible en la Antártica. Además, la nave está certificada bajo la norma de emisiones IMO Tier III, la más exigente en Europa, Estados Unidos y Canadá.
Desde el corte de plancha realizado en febrero de 2024, el astillero tardó 624 días en completar el 90% de la estructura total del crucero, en el cual participaron más de 500 personas entre colaboradores de ASENAV y contratistas. Ahora, el “Magellan Discoverer” entrará en su fase final de construcción enfocada principalmente en trabajos de outfitting, como instalación de cubiertas, configuración de sistemas y revestimientos interiores, previo a las pruebas en mar abierto.
Innovación e ingeniería 100% chilena
La nave cuenta con un estilo boutique similar al de un yate, con dimensiones de 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura. Su capacidad de transporte es de 96 pasajeros y 67 tripulantes. Sin embargo, en los denominados aero-cruceros, experiencia turística que ofrece Antarctica21 y bajo la cual operará este buque, está diseñada para un máximo de 76 pasajeros.
El crucero está equipado con un avanzado sistema de propulsión híbrido-eléctrico, compuesto por cuatro potentes grupos generadores MAN que suman 4.800 ekW de potencia, y dos impulsores eléctricos Azipods de ABB con maniobrabilidad 360°, que facilitarán la navegación en zonas con icebergs. Además, esta tecnología favorecerá la configuración de las salas de máquina, evitando una línea de propulsión completa que finalmente optimizará el rendimiento propulsivo al no existir piezas mecánicas entremedio.
Su carácter híbrido-eléctrico se debe a la combinación de una planta diésel-eléctrica, cuyos generadores alimentan los motores eléctricos de propulsión, con un Energy Storage System (ESS) y un Power Management System (PMS). El primero (ESS), está basado en un banco de baterías marinas de litio Corvus Energy y va conectado a la red eléctrica del buque, almacenando y suministrando energía de forma flexible. Por su parte, el PMS coordina los generadores, convertidores, baterías y cargas, optimizando el funcionamiento del buque y reduciendo las emisiones contaminantes.
Entre las soluciones tecnológicas destaca su sistema de monitoreo Vessel Performance Monitoring System (VPMS). A través de un centenar de sensores, esta red analiza en tiempo real y vía remota datos clave sobre el consumo energético de distintos equipos, el rendimiento de los generadores, la velocidad de navegación, entre otros. Gracias a este sistema, el operador puede visualizar el comportamiento del buque y tomar decisiones informadas para optimizar su desempeño.
Por MundoMaritimo
