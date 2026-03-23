El arriendo de buques graneleros para la ruta Costa Oeste de Sudamérica (Callao) – Lejano Oriente (Fig. A) notificadas durante la semana 12 de 2026 se situó en US$16.000/día para los buques Handysize, representando un 119% del valor de referencia del Baltic Dry Index (BHSI), bajando su valor en US$500 respecto a la semana 11. Mientras tanto, para naves Supramax alcanzó los US$21.500, equivalente al 139% del BSI, disminuyendo su valor en US$1.000 comparación a la semana anterior. En cuanto a las naves Ultramax, se fijó en US$22.500/día, lo que representa el 145% del índice de referencia BSI, reduciendo su valor en US$2.000 respecto a la semana anterior.
En la ruta Costa Oeste de Sudamérica (Callao)-Norte de Europa (Fig.B), el arriendo de buques Handysize alcanzó los US$15.000/día, equivalentes al 112% de la tarifa de referencia BHS, bajando su valor en US$500 respecto a la semana 11. Mientras que el de naves Supramax alcanzó los US$21.500/día, equivalentes al 139% del segmento de referencia BSI, reduciendo su valor en US$2.000 respecto a la semana anterior.
Por otro lado, la estimación de las tarifas spot de concentrados (cobre, zinc, plomo) para el envío de 11.000 toneladas métricas hacia Lejano Oriente (Fig. C), en Chile ronda los US$70 (medio) y desde Perú US$50 (medio). Además, la estimación mínima para el envío de 22.000 toneladas métricas en Chile es de US$70 (ard) y US$50 (bajo) desde Perú. La estimación para el envío de 22.000 toneladas métricas desde Chile a los puertos del Lejano Oriente, considerando un zarpe previo, ronda los US$70 (bajo) y con sólo un envío desde Perú es de US$50 (medio bajo).
Cabe recordar que los datos de este informe estadístico fueron elaborados por el departamento de investigación de Lighthouse Chartering, que MundoMaritimo difunde semanalmente como parte de una alianza exclusiva. Puede contactarnos para informes especializados con información estadística detallada y actualizada sobre el desempeño de las tarifas de transporte marítimo de graneles a la Costa Oeste de Sudamérica. Principales antecedentes en [email protected].
Por MundoMaritimo
Arriendo de buques Handysize para el transporte de carga granelera disminuye hasta los US$16.500 en la ruta Lejano Oriente - WCSA
Arriendo de buques Handysize para el transporte de carga granelera disminuye a US$12.000 en la ruta Lejano Oriente - WCSA
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