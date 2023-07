Con una ceremonia realizada en la mañana del viernes 14 de julio, Ocean Network Express (ONE), celebró la recalada del “MN ONE Parana” en San Antonio Terminal Internacional (STI), la primera en puertos chileno de un buque con el color magenta corporativo que distingue a la sexta línea naviera del mundo por capacidad. El acto fue encabezado por Edwin Escobar, gerente general de ONE Chile; Fernando Urrutia, local operations manager, ONE; Andrés Albertini, gerente comercial de STI y Álvaro Fernández, gerente de concesiones de Puerto San Antonio, además de representantes de la Autoridad Marítima y parte del equipo ONE Chile.

En la ocasión, el gerente general de ONE Chile, Edwin Escobar, destacó la feliz coincidencia del arribo del “ONE Parana”, portador del magenta institucional, con los cinco años de existencia de ONE a nivel global: “Nuestra compañía cumplió este año cinco años de vida y es un hito muy importante para nosotros que en este caso sea la primera nave de color magenta que arriba a puertos chilenos y esperamos que a futuro, especialmente hacia 2025 arriben muchas más naves de este tipo en ruta hacia oriente”.

Por su parte, el gerente comercial de STI, junto con destacar el arribo y el honor de ser el primer terminal de Chile en atender la recalada de una nave magenta de ONE, destacó la sólida relación que ha establecido STI con la línea naviera y señaló que “para nosotros es un orgullo tener a un buque magenta de ONE con nosotros, ha sido una ceremonia muy amena y la verdad estamos muy contentos por ONE y por este hito”, manifestó.

La nave de 331,2 metros de eslora y 11.923 TEUs de capacidad forma parte del servicio ‘AX2’ e inició su itinerario en Asia desde donde navegó para cumplir recaladas en la región en los puertos de México, Colombia, Perú y luego Chile, donde tras su recalada en el puerto de San Antonio, tiene arribos programados en los puertos de Lirquén y Coronel para enfilar luego la proa rumbo al norte al puerto del Callao y finalmente a México desde donde emprenderá el retorno a Asia.

Cabe mencionar que el equipo de ONE que se trasladó desde Santiago, hasta el puerto de San Antonio para dar la bienvenida al “ONE Paraná” tuvo la oportunidad de abordar la nave y compartir con su Capitán Ryan Fernandes y conocer las capacidades y equipamientos del moderno portacontenedor.

