Fortalecer la marina mercante nacional y contribuir a la apertura del cabotaje nacional en iguales condiciones de competencia, han sido dos objetivos centrales para la Asociación Nacional de Armadores (ANA). En esto último, hubo cambios este año, pero hay otros pendientes, según el gerente general del gremio Ricardo Tejada, quien conversó con MundoMarítimo sobre los temas que más afectan a la industria.

¿Qué desafíos está enfrentando la marina mercante?

-Vamos a seguir avanzando en la incorporación de nuevos convenios internacionales, como el convenio de fondo que está parado desde 2002, por un tema de voluntad política. Estamos viendo con el Ministerio de Transportes algunos temas que hay que ver de qué manera se hacen sin afectar a la marina mercante y a las 20.000 personas que directa o indirectamente están relacionadas y que son parte de un grupo productivo importante en el país.

¿Cómo ve la discusión de la Ley de Puertos en Chile?

-La verdad es que es una nebulosa bastante grande, no nos hemos metido nosotros como navieros, pero espero que avance muy pronto porque los puertos han afectado la imagen país, por lo tanto, creemos que se debe despejar ese aspecto para darle una estabilidad laboral a los trabajadores portuarios y que sea de una manera óptima, facilitadora, lo antes posible.

¿Qué le parece la salida del concesionario del Terminal 2?

-Es una lástima para el país y la infraestructura portuaria, creo que estamos al debe, nos afecta muchísimo, no hoy, a lo mejor hoy estamos bien. El puerto de Valparaíso y San Antonio son absolutamente complementarios, tanto ahora como de aquí a diez años más. Esta tramitación lleva más de cinco años, los que hemos perdido. Espero que se pueda avanzar pronto para que se re-licite o tome otra empresa la concesión y pronto volver a tener la seguridad de que vamos a tener otro terminal tan grande, operativo y competitivo como el Terminal 1 en Valparaíso, TPS.

¿Podría afectar esta decisión alterar los planes sobre el ferrocarril?

-Obviamente si no tengo demanda no lo necesito. Una cosa lleva a la otra, si no tengo para qué usarlo, no tengo para que ponerlo. Entonces, esto podría afectar el transporte multimodal en Valparaíso.

¿Cuál es su percepción del desarrollo del Sicex, de la integración para hacer un comercio exterior expedito?

-Un poco lento, quizá esto se debiera haber hecho hace bastante tiempo atrás, se ha ido avanzando, pero creo que podrías ser un poco más rápido de lo que es actualmente. Pero es muy buena, toda integración sirve, permite facilitar los trámites navieros. Hay varias mesas en paralelo con distintos órganos del Gobierno para acelerar y hacer más fáciles las importaciones y exportaciones.

¿Cómo es nuestra alineación con los objetivos de la OMI?

-Absolutamente apegados. Cumplimos con todos los convenios internacionales, acabamos de ratificar Chile, a raíz del convenio laboral marítimo de 2006, el LMC que es de la OIT, pero eso ya nos deja en las grandes ligas, ya somos parte de los países que han ratificado los cuatro convenios que son pilares fundamentales del transporte marítimo. Hemos avanzado muchísimo.

Cabe recordar que la marina mercante chilena posee alrededor de 236 buques, abarca graneles líquidos, petróleos, ácidos, graneles sólidos, carga general y contenedores, generando la conectividad con todo el resto del país. “Siempre nuestras empresas navieras están preocupadas de la renovación de la flota, tenemos busques de última generación, modernos, dotaciones bien preparadas, que sean capaces de operar de manera segura”, aseguró finalmente Tejada.

Por MundoMarítimo