Argentina, importante proveedor global de alimentos, planea impulsar sus exportaciones de granos y minería mediante la privatización y una ambiciosa modernización de su anticuada red ferroviaria, lo que según líderes de la industria podría reducir a la mitad los costos de flete desde regiones alejadas de los puertos, reporta Reuters.

La primera licitación es para la red Belgrano Cargas, que opera las tres mayores líneas ferroviarias de carga del país. El proceso, que se lanzará a comienzos del próximo año, podría expandir la producción de exportaciones clave como soja, maíz, cobre y litio. También podría ayudar al transporte de arena hacia Vaca Muerta, una gran formación de shale en el suroeste del país.

La privatización forma parte del plan del presidente Javier Milei para transferir empresas estatales deficitarias a manos privadas y atraer inversiones que puedan recomponer reservas agotadas tras años de crisis económica.

Un enorme desafío

Sin embargo, modernizar el sistema ferroviario tras años de abandono será un enorme desafío. “El volumen de carga transportado por tren hoy es inferior al de 1970, aunque la producción agrícola se ha multiplicado casi por seis en el mismo período”, señaló Alejandro Núñez, presidente de la estatal Belgrano Cargas y Logística.

La red incluye tres líneas férreas que abarcan cerca de 8.000 kilómetros y que hoy movilizan unos 7,5 millones de toneladas de carga al año, de las cuales 60% son productos agrícolas y derivados. Sin embargo, los trenes avanzan tan lento por el deterioro de las vías que las cargas de soja son fácilmente robadas. Además, los descarrilamientos son frecuentes.

Además, unos 11.000 kilómetros adicionales de vías, actualmente fuera de servicio, también serán licitados.

La mayor parte de la carga en Argentina se transporta por carretera, mientras que el ferrocarril representa solo el 5% del total, frente al 20% de Brasil y más del 40% en Estados Unidos y Canadá, sus competidores en la producción de granos.

Licitaciones

El gobierno considera que mejorar los ferrocarriles es clave para la meta de aumentar en US$100.000 millones las exportaciones anuales en siete años, según el canciller Pablo Quirno. En lo que va de este año, Argentina ha registrado exportaciones por US$71.500 millones hasta octubre.

La privatización podría ayudar a reducir los costos de transportar productos desde el norte y oeste del país hacia el área portuaria clave de Rosario. Por tonelada, hoy cuesta más transportar carga desde la provincia norteña de Salta a Rosario que enviarla desde Rosario a Vietnam, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la cámara exportadora de granos CIARA-CEC.

Mejorar los ferrocarriles no será barato. Núñez estimó que se necesitará una inversión de al menos US$800 millones para modernizar la infraestructura.

Un posible oferente es Grupo México Transportes (GMXT), operador de la mayor red ferroviaria de México y de varias líneas de ferrocarriles de carga en Estados Unidos., según una fuente con conocimiento directo del tema. Dados los requerimientos, GMXT planea invertir US$3.000 millones si gana la concesión, añadió la fuente no revelada por Reuters.

Un consorcio agrícola integrado por Bunge Global, Cargill, Louis Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas y Aceitera General Deheza también ha manifestado interés, así como la minera anglo-australiana Rio Tinto, según medios locales.

EXPANDIENDO LA FRONTERA

De acuerdo con Alfredo Sesé, secretario técnico de la comisión de transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, menores costos de flete podrían ayudar a expandir la frontera agrícola en el norte del país.

Al menos la mitad de la producción agrícola argentina se encuentra a más de 300 kilómetros de Rosario. Sesé estimó que transportar una tonelada por camión cuesta entre 7 y 9 centavos por kilómetro, mientras que hacerlo por tren cuesta menos de 5 centavos. Cuanto más lejos esté el campo, mayor el beneficio de un ferrocarril modernizado.

El sector minero también podría verse favorecido. Argentina es el cuarto exportador mundial de litio y tiene proyectos de cobre que podrían entrar en producción en los próximos años. “La industria minera necesita soluciones logísticas que le permitan abastecer proyectos y movilizar la producción”, señaló Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

Por MundoMaritimo