En cumplimiento a la sentencia dictada por la Cámara Federal de Bahía Blanca el 8 de noviembre de 2019, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) en Argentina, adjudicó a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. la licitación pública N° 4 CGPBB/2019, tendiente a la realización de las tareas de dragado de mantenimiento del canal principal de acceso al sistema de puertos de Bahía Blanca y Base Naval Puerto Belgrano.

Los trabajos se llevarán a cabo empleando una draga de succión por arrastre por un período de 30 meses.

En dicha licitación se recibieron ofertas de Gidrostroy Argentina S.A., por un monto de US$ 30.696.863, Dredging International NV por un monto de US$ 33.910.000, Boskalis International BV Sucursal Argentina por un monto de US$ 24.228.146, Compañía Sudamericana de Dragados S.A. por un monto de US$ 22.108.114 y Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Sucursal Argentina y Dragados y Obras Portuarias S.A por un monto de US$ 17.749.543.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca mantiene el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por MundoMarítimo