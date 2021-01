En anticipación a la primera gran disputa comercial de la Administración Biden, productores, importadores, distribuidores, compradores y proveedores de arándanos estadounidenses e internacionales se han alineado para formar la Coalición de Arándanos para el Progreso y la Salud. La Coalición busca oponerse a las limitaciones a las importaciones de arándanos, incluida la próxima audiencia de la Comisión de Comercio Internacional sobre las importaciones de arándanos. Todos los miembros de la Coalición están de acuerdo en que las importaciones no son una causa sustancial de daños graves para la industria nacional de los arándanos y que, de hecho, el mercado de arándanos de los Estados Unidos es saludable, próspero y está haciendo todo lo posible por mantenerse al día con la demanda del mercado durante todo el año de esta fruta saludable y nutritiva, reporta Businesswire.

El consumo de arándanos por parte de los consumidores estadounidenses ha experimentado un aumento de más del 300% en el consumo per cápita desde 2005 y ahora se encuentra en un máximo histórico de 1,79 libras por persona. Restringir las importaciones de arándanos en los Estados Unidos limitará el acceso de los consumidores a estas bayas. Los cultivadores estadounidenses no pueden por sí solos satisfacer la creciente demanda interna.

"Nuestra familia ha estado cultivando en Estados Unidos por más de 10 generaciones, y tenemos nuestra sede en el Valle de San Joaquín en California. Nuestra decisión de cultivar en México y Perú, además de en los Estados Unidos, fue una respuesta directa de nuestros clientes minoristas para producir y entregar arándanos de calidad a lo largo de todo el año", dijo Dave Jackson, copropietario de Family Tree Farms y miembro clave de la Coalición.

La demanda de arándanos se ha disparado en los Estados Unidos, y la oferta ha seguido el mismo camino. Si bien las importaciones de arándanos frescos y congelados han aumentado en los últimos cinco años, también lo han hecho los envíos estadounidenses de ambos tipos de productos. Los volúmenes de producción y venta indican que tanto los suministros nacionales como los de importación tienen sus propias temporadas de cultivo independientes.

La naturaleza estacional de la producción estadounidense no cubre de 20 a 30 semanas al año y la gran mayoría del aumento de las importaciones de arándanos frescos ha ocurrido durante estos meses, según indica Bussineswire que agrega que aproximadamente el 80% de los arándanos frescos importados entran en Estados Unidos en las semanas de menor demanda, lo que implica que la gran mayoría de las importaciones no compiten con los arándanos estadounidenses.

"La industria nacional ha obtenido márgenes de operación de dos dígitos en cada año del período de tiempo incluido en la investigación de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC), lo que se compara favorablemente con los puntos de referencia más amplios de la industria agrícola", indicó Joe Barsi, presidente de California Giant Farms de Watsonville, California, y también miembro de la Coalición.

La producción y los envíos de arándanos frescos de los Estados Unidos. están muy concentrados en un período de 20 semanas, desde finales de abril hasta principios de septiembre, donde vende el 90% de la producción. Los agricultores de los grandes estados productores de arándanos, incluyendo Carolina del Norte y Nueva Jersey, venden todos sus arándanos en las semanas peak. Barsi añadió que "las importaciones de arándanos son cruciales para los consumidores, los minoristas y la economía de los Estados Unidos, y contribuyen claramente al éxito de la industria nacional. Estamos lanzando esta Coalición para alertar a los amantes de los arándanos de Estados Unidos y para educar a los responsables de la toma de decisiones sobre lo que está en juego en sus próximas acciones, y para evitar la destrucción de la próspera y esencial industria de los arándanos".

La Coalición de Arándanos para el Progreso y la Salud Incluye a Agroberries S.A.; Alpine Fresh Inc.; Aneberries A.C.; Berries Paradise S.A.P.I. de C.V.; California Giant Berry Farms; Camposol Fresh USA, Inc.; Driscoll's, Inc.; Granjas de árboles genealógicos; Asociación de Productos Frescos de las Américas; Giddings Berries; Hortifruit; Andrew & Williamson Fresh Produce; Pro Arandanos; United Exports Limited; Empresas afiliadas a Reiter; El Comité Chileno de Arándanos y Chilealimentos.

Por MundoMarítimo