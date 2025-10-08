El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a las importaciones de camiones medianos y pesados, una medida que busca proteger a los fabricantes estadounidenses, pero que podría alterar profundamente las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México.
“A partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos desde otros países serán gravados con una tarifa del 25%”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.
La decisión se ampara en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que permite aplicar gravámenes a bienes considerados críticos para la seguridad nacional. Según Bloomberg, la investigación del Departamento de Comercio detectó que “un pequeño número de proveedores extranjeros concentra la mayoría de las importaciones estadounidenses debido a prácticas comerciales depredadoras”.
Aunque la administración argumenta que se trata de una acción para “proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones pesados de la competencia exterior injusta”, como señaló Trump, la medida golpea directamente a México, principal proveedor de este segmento para el mercado estadounidense.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) México exportó en 2024 un total de 159.466 camiones pesados, de los cuales 95,5% tuvieron como destino Estados Unidos. Entre los fabricantes instalados en el país figuran Freightliner, Kenworth, Navistar, Scania, Volkswagen Buses y Daimler Buses México.
El impacto será significativo porque el régimen del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) solo garantiza el libre comercio a los vehículos que cumplan con estrictas reglas de origen, que exigen que al menos el 64% del valor del camión —en aumento a 70% en los próximos años— provenga de Norteamérica, además de requerir 75% de contenido regional en componentes clave como motores y transmisiones. Los vehículos que no cumplan esos umbrales quedarán sujetos al nuevo arancel del 25%, incluso si proceden de socios del acuerdo.
Tensiones en la cadena norteamericana
El sector automotriz regional teme un efecto dominó sobre los costos y la competitividad. Bloomberg advierte que los nuevos gravámenes “amenazan a una industria que ya sufre los efectos de los aranceles sobre el acero y el aluminio, además de regulaciones ambientales más estrictas”. En particular, el encarecimiento de los camiones utilizados para transporte, construcción y servicios municipales podría elevar los costos logísticos y afectar la reposición de flotas en todo el continente.
La reacción empresarial ha sido inmediata. Stellantis pidió una exención para los camiones Ram medianos que produce en México, mientras que General Motors y Ford se opusieron, argumentando que ello “daría a Stellantis una ventaja de costos sobre los camiones ensamblados en Estados Unidos”, ya gravados por otros aranceles.
En contraste, grupos proteccionistas como la Coalition for a Prosperous America celebraron la medida. Su vocero Nick Iacovella la calificó como “una gran victoria para los trabajadores estadounidenses y los grandes fabricantes nacionales”, asegurando que “esta acción fortalecerá este sector vital y lo protegerá de la competencia extranjera desleal”.
Riesgos para el nearshoring
El anuncio llega justo cuando México intenta consolidarse como plataforma de nearshoring para suplir al mercado estadounidense. Los nuevos aranceles ponen en entredicho la previsibilidad del marco del T-MEC y podrían desincentivar inversiones orientadas a la exportación automotriz, un pilar de la estrategia industrial mexicana.
El comercio de camiones medianos y pesados entre ambos países superó los US$20.000 millones en 2024, según datos del Departamento de Comercio. Si una parte significativa de esos flujos queda sujeta al 25% adicional, el diferencial de costos podría reconfigurar la logística regional, favoreciendo la producción doméstica estadounidense en detrimento de los centros manufactureros del norte de México.
Además, el uso de la Sección 232 para ampliar los aranceles a sectores específicos abre un precedente de incertidumbre regulatoria, en momentos en que siguen activas investigaciones sobre paneles solares, semiconductores, minerales críticos y maquinaria industrial.
La medida confirma la reorientación proteccionista de la política comercial estadounidense, con un efecto inmediato en las cadenas de valor integradas. Como sintetiza FreightWaves, se trata de “el último paso en una agenda arancelaria más amplia destinada a impulsar la manufactura doméstica”, pero cuyo alcance podría terminar erosionando la eficiencia y cohesión del bloque norteamericano.
Por MundoMaritimo
