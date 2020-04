La Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN), elaboró una guía de recomendaciones que las instalaciones portuarias del país deberán adoptar en sus operaciones. Estas recomendaciones se aplican a la gestión de prevención y control sanitario de todas las áreas, equipos, instalaciones y personal durante y después de la emergencia nacional decretada por el coronavirus (Covid-19).

Estas incluyen principalmente los requisitos para la gestión de la operación, los requisitos de ventilación y saneamiento ambiental, limpieza y desinfección de áreas de reunión de personal, protección de la higiene personal, entre otros.

Otro aspecto importante tiene relación con los procedimientos y medidas que las instalaciones portuarias deben adoptar como mínimo para el tratamiento de la emergencia en cada una de las zonas portuarias.

Cabe señalar que la guía tomó como fuente la información contenida en "Guidance for Cargo Port Against Covid-19", emitido por el "China Waterborne Transport Research Institute and China Ports and Harbors Association".

Por MundoMaritimo