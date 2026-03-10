APM Terminals Suape anunció el arribo de una flota de 28 unidades de equipos totalmente electrificados SANY y que representan una inversión de US$47 millones. Este hecho, permitirá iniciar las fases técnicas que permitirán preparar al terminal para sus operaciones en el Complejo Industrial y Portuario Governador Eraldo Gueiros (Puerto de Suape).
Con una inversión total estimada en US$350 millones, la construcción del terminal de Suape se acerca a su finalización, marcando la transición hacia la siguiente etapa del proyecto. “Este es un hito crucial para el proyecto, que ahora entra en la etapa final de construcción de la infraestructura principal del terminal”, señaló Daniel Rose, Managing Director, APM Terminals Suape y Pecém.
De acuerdo con APM Terminals, el nuevo terminal en Pernambuco está llamado a mejorar la competitividad de los exportadores, al tiempo que reducirá los costos de los componentes y bienes de consumo importados. Al ampliar las ventanas de atraque y permitir un mayor número de recaladas y servicios, el terminal fortalecerá la conectividad de rutas para el noreste de Brasil y proporcionará un acceso más confiable a los mercados globales, con el potencial de atraer nuevos servicios directos hacia el Lejano Oriente y Europa.
Con capacidad para movilizar hasta 400.000 TEUs —un aumento de 55% para el complejo portuario— el proyecto respaldará la actividad económica regional y generará nuevos empleos directos e indirectos. Hasta ahora, la iniciativa ya ha generado más de 2.000 empleos directos, además de miles de oportunidades laborales indirectas.
“Con operaciones previstas para comenzar en el segundo semestre de 2026, el terminal tendrá una capacidad inicial de hasta 400.000 TEUs anuales y reforzará la eficiencia, seguridad y competitividad logística de Pernambuco y de toda la región noreste. Esto consolida a APM Terminals Suape como una de las inversiones privadas más significativas recientes en la infraestructura portuaria de la región”, concluyó Rose.
Equipamiento totalmente electrificado
Una característica clave del equipamiento del terminal es su electrificación total, eliminando el uso de combustibles fósiles en las operaciones y apoyando los objetivos globales de descarbonización de la compañía.
En términos operacionales, las dos grúas ship-to-shore (STS) cuentan con un alcance de 70 metros, lo que permite atender buques de más de 366 metros de eslora, los mayores que actualmente operan en la costa brasileña. En el patio, siete grúas rubber-tyred gantry (RTG) respaldarán una movilización segura y de alta productividad de los contenedores.
Las grúas STS y RTG serán operadas de forma remota desde salas de control dedicadas, lo que mejora la ergonomía y amplía la accesibilidad al permitir que personas con movilidad reducida desempeñen estas funciones. Al eliminar la necesidad de acceso físico mediante escaleras o ascensores, el sistema también refuerza la seguridad y la inclusión.
El equipamiento incorpora además tecnología avanzada orientada a mejorar la seguridad y la eficiencia, incluidos sistemas de precisión que facilitan movimientos exactos y ayudan a prevenir colisiones, protegiendo tanto la carga como la maquinaria. La flota se complementa con dos reach stackers, un montacargas de 16 toneladas, dos montacargas para contenedores vacíos y 14 tractores de terminal.
Por MundoMaritimo
