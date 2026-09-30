APM Terminals Callao contempla una inversión de US$231 millones para desarrollar nueva infraestructura destinada a carga contenerizada en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, en Perú, en un contexto marcado por el crecimiento de las agroexportaciones del país.
El proyecto, denominado Nuevo Frente del Pacífico, considera la construcción del Muelle 5C, que tendrá 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad y estará preparado para recibir buques con capacidad superior a 20.000 TEUs.
La nueva infraestructura está diseñada para alcanzar una capacidad de 1,7 millones de TEUs anuales, ampliable hasta 2,2 millones de TEUs.
Mayor capacidad para carga refrigerada
Uno de los componentes del proyecto será el aumento de la infraestructura destinada a contenedores refrigerados. APM Terminals Callao prevé incrementar en 25% las conexiones reefer, hasta alcanzar 2.000 puntos, reforzando la capacidad para mantener la cadena de frío de productos perecibles durante su permanencia en el terminal.
La ampliación coincide con el crecimiento de las agroexportaciones peruanas, que en 2025 alcanzaron un récord de US$15.013 millones, un incremento de 17,3% respecto del año anterior y prácticamente el doble del valor registrado en 2019.
“El crecimiento de las agroexportaciones peruanas exige que la infraestructura portuaria evolucione al mismo ritmo. Con el nuevo Muelle 5C buscamos ampliar nuestra capacidad y, al mismo tiempo, reforzar aspectos clave para este sector, como la cadena de frío y la conectividad con los principales mercados internacionales”, señaló Francesca de los Ríos, gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de APM Terminals Callao.
La ejecutiva agregó que se trata de “una inversión pensada para acompañar el crecimiento del comercio exterior peruano en los próximos años”.
Equipamiento y conectividad
Actualmente, la carga movilizada desde el Terminal Norte cuenta con conexiones hacia más de 70 países y 220 destinos, mientras que los servicios entre Asia y Perú pueden alcanzar tiempos de tránsito de 23 días, según informó la compañía.
La incorporación del Muelle 5C proporcionará mayor espacio para la atención de servicios marítimos y, de acuerdo con APM Terminals Callao, generará condiciones para incrementar frecuencias, rutas y conexiones.
El proyecto también considera nuevas grúas Malaccamax, equipamiento especializado para la movilización de contenedores en patio y una estación propia de carga para equipos eléctricos utilizados en las operaciones del terminal.
El Nuevo Frente del Pacífico forma parte de una nueva etapa de modernización del Terminal Norte Multipropósito y busca ampliar su capacidad para atender el crecimiento de los volúmenes de carga movilizados a través del Callao.
Por MundoMaritimo
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