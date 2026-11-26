APM Terminals Callao solicitó a las autoridades de Perú adoptar medidas para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones en los muelles 5D y 5E del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, ante las restricciones que genera la presencia de embarcaciones pesqueras en áreas de acceso y maniobra.
La concesionaria informó que el 24 de noviembre un portacontenedores debió suspender su ingreso al muelle 5D y regresar a la zona de fondeo debido a la presencia de embarcaciones pesqueras. Según la compañía, el incidente ocasionó un retraso en la operación y alteró el itinerario del buque.
La situación se suma a las dificultades que afectan desde hace tiempo la utilización del muelle 5E, destinado a la atención de cargas vinculadas con distintas actividades productivas.
“Un buque de línea regular debe poder ingresar a un muelle operativo del Callao de manera segura y predecible. Esto no puede depender de llamadas de emergencia o coordinaciones caso por caso”, señaló APMT.
Restricciones en las zonas de maniobra
La compañía distinguió dos situaciones que requieren atención: la presencia histórica de aproximadamente 410 embarcaciones de pesca artesanal censadas en el muelle 5E y la necesidad inmediata de mantener despejadas las áreas de navegación y maniobra utilizadas por los buques comerciales.
APM Terminals sostuvo que la situación de la pesca artesanal requiere una solución específica de las autoridades competentes, pero que ello no debería retrasar las medidas destinadas a recuperar las condiciones operativas de ambos muelles.
En ese contexto, solicitó impedir nuevos fondeos no autorizados, retirar de la rada las embarcaciones que no cuenten con autorización para permanecer en ella y establecer vigilancia permanente durante las 24 horas.
Efectos sobre la cadena logística
APM Terminals advirtió que las restricciones afectan no solo a la operación del terminal, sino también a las líneas navieras, importadores, exportadores y operadores logísticos que utilizan las instalaciones del Callao.
La compañía considera que la incertidumbre sobre el acceso a los muelles puede alterar la programación de recaladas y los itinerarios de los buques, con consecuencias para la movilización de carga.
“No se trata de administrar mejor el próximo incidente, sino de evitar que vuelva a ocurrir. El Callao necesita recuperar condiciones normales y permanentes de operación. La problemática histórica de la pesca artesanal requerirá su propia solución; garantizar hoy la plena operatividad y seguridad de 5D y 5E no puede esperar”, concluyó APM Terminals Callao.
Por MundoMaritimo
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