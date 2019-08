El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio a las actividades del Foro de Cooperación Económico Asia Pacífico (APEC) 2019 en la Región de Los Lagos, en el sur de Chile, a través de la realización del taller “Operadores Económicos Autorizados (OEA): desafíos y oportunidades para el desarrollo de la Región de los Lagos”.

La actividad está enmarcada en los denominados APEC Ciudadano, que busca acercar a la comunidad las diversas temáticas técnicas que trabajan los grupos de expertos de las 21 economías que forman parte de la instancia multilateral, como es el caso del Sub Comité de Procedimientos Aduaneros (SCCP, Sub-Committee on Customs Procedures) que sesionará en Puerto Varas el 18 y 19 de agosto.

El intendente Harry Jürgensen, el director Regional de Aduanas, José Ignacio Palma, y el vicerrector de la Universidad Austral, Renato Westermeier, fueron los encargados de inaugurar este primer taller en el marco APEC Chile 2019, que convocó a actores públicos y privados, académicos y estudiantes para conocer la experiencia de expertos internacionales con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Esta es la primera actividad APEC y para nosotros es tremendamente importante dar este puntapié inicial hoy. Estos son cinco talleres que se realizan en la región y es la forma en que la ciudadanía participe y se involucre directamente en las temáticas que se tratan en las reuniones cerradas que se realizarán durante 15 días en Puerto Varas. Es la forma de conocer la innovaciones y los nuevos temas que se están adoptando a nivel APEC”, destacó la máxima autoridad de la Región de Los Lagos.

En tanto, el director nacional de Aduanas, agregó que “este es un taller para explicar la figura del Operador Económico Autorizado, que es de tremenda importancia para el desarrollo del comercio exterior de Chile, que permite asegurar procesos que integran la cadena logística y permitir a los importadores, exportadores y todos quienes intervienen en estas operaciones, certificarse respecto de la seguridad de sus procedimientos y el cumplimiento de la normativa aduanera. Queremos acercar esta herramienta a las Pymes, que es uno de los desafíos de APEC, de Chile y de Aduanas”.

La Universidad Austral sede Puerto Montt acogió este taller y su vicerrector agradeció por haberlos escogido para dar la partida a estas reuniones porque “sentimos un compromiso por la región a través de los diversos proyectos que se desarrollan que van hacia la innovación y emprendimiento, y cómo este conocimiento se traslada a las empresa para un mejor bienestar de los habitantes en la región”.

Dentro de los expositores en el Taller OEA destacó la participación del jefe del programa C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) de la US Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos, Juan Pimentel, y el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresa Seguras (AES), Carlos Farfán.

En el segundo panel para abordar los desafíos de los Programas OEA en el contexto de las economías APEC expusieron el gerente del Centro de Extensionismo Tecnológico de Logística (CETLOG), Marcos Oliva, y el Presidente de la Mesa de Comercio Exterior (COMEX) de la Región de Los Lagos y Director Regional de ProChile, Ricardo Arriagada.

Aduanas de APEC

Las actividades que encabeza el Servicio Nacional de Aduanas en Puerto Varas reunirán a los representantes de las Aduanas de las economías APEC, que han trabajado desde febrero en temas claves para el desarrollo del comercio exterior y la liberalización del comercio internacional, tales como herramientas para la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aportes a la iniciativa “Integración 4.0”, propuesta por Chile como prioridad del año APEC Chile 2019 y que está enmarcada en que los desafíos de integración económica requieren concentrar los esfuerzos en acciones vinculadas a los aspectos logísticos y no únicamente en reducir aranceles a las mercancías.

La agenda de actividades del Sub Comité de Procedimientos Aduaneros considera el viernes 16 de agosto la realización del taller “Integrando a las PYMES en los programas OEA de la región Asia-Pacífico: mejorando la participación de las PYMES en el comercio seguro de APEC”, que contará con expositores especializados.

En tanto, el sábado 17 de agosto será el APEC Customs-Business Dialogue (ACBD) bajo el tema “Comercio Electrónico Transfronterizo y desafíos regulatorios aduaneros”, como una instancia de encuentro para los sectores público y privado en torno a materias de interés común frente al crecimiento exponencial de las transacciones de mercancías tradicionales en plataformas electrónicas.

Las 21 economías que forman parte del Foro APEC 2019 en su conjunto representan un 40% de la población mundial, el 60% del PIB global y el 50% del intercambio comercial total. Los 21 miembros de APEC son Australia; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; China; Hong Kong, China; Indonesia; Japón; Corea del Sur; Malasia; México; Nueva Zelandia; Papúa Nueva Guinea; Perú; Filipinas; Rusia; Singapur; China, Taipei; Tailandia; Estados Unidos y Vietnam.

