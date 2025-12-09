La Agencia Nacional de Transportes Acuáticos de Brasil (ANTAQ) suspendió dos contratos de uso temporal de áreas en el muelle de Saboó, en el Puerto de Santos, firmados por la Autoridad Portuaria de Santos (APS) a inicios de noviembre. La decisión establece además la apertura de un procedimiento extraordinario de fiscalización para analizar las responsabilidades de la estatal, informó A Tribuna.
Según la resolución, los contratos fueron celebrados sin la autorización previa de la agencia y sin cumplir requisitos considerados esenciales, entre ellos ajustes operativos, la eliminación de cláusulas que otorgaban preferencia de atraque y la adecuación del tipo de carga a las restricciones del Plan de Desarrollo y Zonificación (PDZ) del puerto.
Las áreas afectadas (identificadas como SSZ 35.2 y SSZ 39) se encuentran junto al terminal Ecoporto y al emplazamiento previsto para el futuro Terminal de Contenedores Santos 10. La primera abarca aproximadamente 72.000 m² y la segunda unos 56.800 m². Ambos espacios se volvieron objeto de debate desde comienzos del año, cuando la APS inició procesos selectivos simplificados para su uso temporal.
ANTAQ había suspendido esos procesos en febrero, al considerar que las ocupaciones podrían interferir con el desarrollo del nuevo terminal. La medida cautelar se mantuvo hasta septiembre y fue revocada en octubre, condicionando la continuidad del proceso al cumplimiento de exigencias específicas. Aunque la APS informó haber seguido todas las instrucciones, el análisis determinó lo contrario.
Entre los puntos pendientes se encuentran la modificación de la cláusula que vincula automáticamente los contratos al futuro proceso de licitación del terminal, la presentación del plano detallado de las áreas y el inventario de bienes existentes, así como la incorporación de un plazo obligatorio para la desocupación al término de la vigencia contractual.
Preferencia de atraque y efectos sobre la operación portuaria
La agencia también observó que los contratos mantenían referencias a una preferencia de atraque en muelles públicos, pese a decisiones previas que prohíben ese tipo de prerrogativa. Según ANTAQ, esa disposición podría distorsionar la operación del puerto y afectar el diseño operativo del futuro terminal de contenedores.
La Superintendencia de Fiscalización de ANTAQ deberá monitorear el cumplimiento de la suspensión y, de ser necesario, podrá determinar la interdicción temporal de las áreas involucradas.
Con la suspensión, la APS deberá elaborar adendas contractuales incorporando todas las correcciones exigidas y reenviarlas a ANTAQ para un nuevo análisis. Hasta que la agencia apruebe formalmente los documentos revisados, los contratos permanecerán sin efecto.
Por su parte, Ecoporto, operador de un terminal cercano, presentó una manifestación ante ANTAQ cuestionando la posibilidad de compartir el muelle CS-04 con eventuales contratistas temporales. La APS había propuesto un uso conjunto parcial del muelle para habilitar nuevas operaciones en el área del Saboó.
Posición de la APS
En un comunicado, el presidente de la APS, Anderson Pomini, afirmó que el puerto cumplió íntegramente las exigencias regulatorias establecidas por ANTAQ para habilitar la ocupación temporal del muelle de Saboó. Sostuvo que la suspensión genera sorpresa, especialmente porque los procesos ya están bajo análisis del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
Pomini indicó que la APS tomará medidas para apelar la decisión y garantizar la continuidad de las operaciones en esa zona del puerto. Agregó que la administración portuaria seguirá observando estrictamente la normativa vigente y cumplirá todas las determinaciones de ANTAQ y del TCU.
