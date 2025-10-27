Representantes de ANKER Logística y Carga Group destacaron - en conversación con MundoMaritimo -, los principales lineamientos de su estrategia regional, orientada a fortalecer la conectividad comercial de América Latina con los principales mercados del mundo a través de soluciones logísticas integradas y digitalizadas.

Con presencia en Colombia, Panamá, México, Costa Rica y Guatemala, ANKER opera como un NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) que articula servicios marítimos, aéreos, terrestres y de proyectos, con el objetivo de optimizar las cadenas de suministro que enlazan a Centroamérica y el Caribe con Asia, Europa y Estados Unidos.

“Nuestro propósito es crear cadenas logísticas más inteligentes, sostenibles y humanas”, indicaron desde la compañía.

Desafíos y oportunidades para la logística latinoamericana

El sector logístico de la región enfrenta actualmente un escenario marcado por la inestabilidad de los costos en los fletes de transporte marítimo, cambios geopolíticos y una mayor competencia internacional. Frente a ello, ANKER orienta su gestión hacia la eficiencia operativa y la digitalización como ejes de resiliencia.

La estrategia de la compañía se apoya en tres pilares principales: excelencia operativa, trazabilidad y conexión global. Esto incluye el uso de sistemas de seguimiento en tiempo real, una red de agentes en los cinco continentes y procesos de gestión diseñados para ofrecer servicios estables en entornos cambiantes. “No somos solo operadores logísticos; somos socios de expansión para quienes desean conquistar nuevos mercados con seguridad y respaldo”, señalaron.

ANKER cuenta con acreditaciones, FIATA, IATA, PCN, ISO 208000, ISO 9001 e Independent NVOCC Network, que respaldan sus prácticas de seguridad, transparencia y calidad. De acuerdo con la empresa, estas acreditaciones contribuyen a garantizar procesos más seguros, tiempos de respuesta más ágiles y trazabilidad completa en cada envío.

“Cada operación bajo nuestras siglas es un reflejo de confianza, cumplimiento y profesionalismo”, expresaron los representantes de la firma, destacando el valor de la estandarización internacional en la experiencia del cliente.

Tecnología y atención personalizada

Aun cuando la automatización gana terreno en la industria, ANKER sostiene que su modelo combina tecnología avanzada con atención personalizada. La compañía implementa plataformas digitales que permiten optimizar la gestión de carga, sin perder el contacto directo con los clientes.

“En ANKER creemos que los sistemas ayudan a mover cargas, pero son las personas las que movilizan al mundo”, enfatizaron, subrayando que la combinación de tecnología y vínculo humano constituye un elemento distintivo en su propuesta de valor.

De cara a los próximos años, ANKER proyecta un proceso de transformación digital integral y una expansión estratégica desde su base en el continente americano hacia otros mercados. Su visión apunta a consolidarse como un referente logístico latinoamericano en el nuevo escenario global, impulsando cadenas de suministro más colaborativas y sostenibles.

Con casi dos décadas de trayectoria, la empresa busca seguir “moviendo el mundo desde el corazón de las Américas”, fortaleciendo la conexión entre actores, mercados y oportunidades a nivel internacional. ANKER, moving the world for you.

