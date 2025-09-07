En medio de un escenario internacional dominado por Asia y marcado por la resiliencia de los principales puertos frente a la inestabilidad geopolítica, América Latina y el Caribe mantuvo importante presencia en el ranking Lloyd’s List One Hundred Ports 2025. Terminales como Santos (Brasil), Balboa (Panamá), Cartagena (Colombia) y Lázaro Cárdenas (México) registraron alzas de dos dígitos. Además, Puerto San Antonio (Chile) celebró su reingreso al Top 100 tras tres años.

El ranking Lloyd’s List One Hundred Ports reportó un volumen combinado de 743,6 millones de TEUs, lo que representa un incremento del 8,1% respecto del año anterior y revierte la estagnación de los últimos años. Asia mantuvo su posición dominante, con los puertos chinos representando por sí solos más del 40% de la movilización mundial de contenedores.

Los terminales de América del Norte, en particular a lo largo de las costas Este, Oeste y del Golfo de EE. UU., experimentaron un crecimiento destacado, impulsado por la sólida demanda de los consumidores y el reabastecimiento estratégico de inventarios ante el aumento de las tensiones comerciales con China.

Los puertos europeos también registraron avances a pesar de la persistente incertidumbre, incluido el conflicto en Ucrania. En tanto, mercados emergentes como India, Vietnam y Turquía capitalizaron las reconfiguraciones de las cadenas de suministro y los acuerdos comerciales regionales.

En conjunto, 2024 marcó un punto de inflexión en la logística de contenedores, donde la adaptabilidad y la recalibración estratégica se convirtieron en factores esenciales para navegar un entorno comercial cada vez más impredecible.

Puertos de América Latina y el Caribe

Los puertos de la región que figuran en el ránking son los siguientes. Aquí detallamos su posición, TEUs movilizados y porcentaje de crecimiento en volumen movilizado.

37) Santos, Brasil, 5.484.829 TEUs, (+14,7%) 41) Colón, Panamá, 5.395.134 TEUs (+10,8%); 50) Balboa, Panamá, 4.013.685 TEUs, (+19,1%) 52) Manzanillo, México, 3.924.501 TEUs, (+6.1%); 58) Cartagena, Colombia, 3.701.044 TEUs, (+16.5%); 71) Callao, Perú, 3.063.000 TEUs, 11,1%; 80) Kingston, Jamaica, 2.549.698 TEUs, (+9.3%); 83) Lázaro Cárdenas, México, 2.406.980 TEUs (28,8%); 85) Guayaquil, Ecuador, 2.356.803 TEUs (4,6%) 100) San Antonio, Chile, 1.814.488 TEUs (17,8%).

En general la mayoría de los puertos en el Top 100 de América Latina y el Caribe escalaron posiciones en el ranking, excepto por Colón que se mantuvo en el puesto 41 y de Guayaquil que cayó al puesto 85. Destacó el regreso de Puerto San Antonio al TOP 100, luego de tres años.

Puertos TOP 10 a nivel global

1) Shanghái, China, 51.506.300 TEUs (+4, 8%); 2) Singapur, Singapur, 41.124.000 TEUs (+5,4%); 3) Ningbo-Zhoushan, China, 39.308.000 TEUs (+11,4%); 4) Shenzhen, China, 33.380.000 TEUs (+11,7%); 5) Qingdao, China, 30.870.000 TEUs (+7,3%); 6) Guangzhou, China, 26.070.000 TEUs (+2,6%); 7) Busan, Corea del Sur, 24.402.000 TEUs (+5,9%); 8) Tianjin, China, 23.290.000 TEUs (+5%); 9) Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 15.536.000 TEUs (7,4%); 10) Port Klang, Malasia, 14.644.527 TEUs (+4,1%).

Como se puede observar, el dominio asiático en el comercio marítimo global sigue siendo abrumador, con China ocupando seis de los diez primeros puestos del ranking. Puertos como Shenzhen y Ningbo-Zhoushan destacan por sus altos porcentajes de crecimiento, lo que refleja una fuerte inversión en infraestructura y eficiencia logística. Dubái, muestra una recuperación notable en Medio Oriente, mientras que Port Klang consolida su posición como nodo estratégico en el sudeste asiático. Este panorama confirma que Asia continúa liderando el flujo de mercancías a nivel mundial, tanto en volumen como en dinamismo.

Por MundoMaritimo