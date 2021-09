Si bien los problemas de la cadena de suministro del planeta han afectado a las industrias y han afectado a los consumidores con altos costos, las convulsiones también han presentado una oportunidad de generar ganancias generosas para algunos inversores, reporta Bloomberg.

Mangrove Partners en Nueva York compró cuatro portacontenedores Panamax por un total de US$32 millones en 2017, según datos de transacciones de VesselsValue (VV). Hace un año, tenían un valor de US$34,1 millones. El 1 de septiembre, los buques "MP The Brady", "MP The Gronk", "MP The Edelman, y "MP The Belichick", llamados así en honor a miembros del equipo de fútbol americano The Patriots se vendieron en bloque a MSC por un valor de US$242 millones, según VV.

La inversión de Mangrove alcanzó casi siete veces su valor total de compra: US$210 millones. FreightWaves informó la transacción la semana pasada. No obstante, MSC y Mangrove declinaron hacer comentarios.

Según la función de rastreo de Bloomberg, "The Brady" está actualmente amarrado en Turquía, "The Edelman" está ejecutando una ruta hacia Portugal y "The Belichick" está anclado cerca de Seattle. Después de un viaje desde Australia, "The Gronk" está amarrado cerca de Hong Kong.

Las tarifas de transporte marítimo de contenedores han establecido niveles récord este año, ya que la demanda de bienes se mantiene sólida en la recuperación económica en curso. Eso resultó en una demanda récord de buques, según Felix Mathes, analista de carga de VV. En el mercado de segunda mano, la cantidad de ventas en lo que va del año se ha más que duplicado en comparación con el mismo período en 2020, con US$$7.300 millones gastados, Añadió.

Mathes además compartió datos sobre la frenética búsqueda de capacidad: MSC "ha estado en una fiesta de compras", expresó en referencia a la compra de más de 100 naves usadas que han favorecido a las variedades Panamax y sub-Panamax.

En el mercado de buque nuevos, se han realizado pedidos por un récord de 3,8 millones de TEUs, desde principios de año. Esto equivale a un total de 410 naves, cifra que se compara con solo 43 órdenes en el mismo periodo en 2020 y 68 un año antes.

Sólo este año se han gastado alrededor de US$32.000 millones en órdenes de contenedores con Seaspan a la vanguardia de este crecimiento.

Cabe señalar que el libro de órdenes representa el 12,6% de la flota, la más alta desde el último peak en 2008. Es probable que esto alivie significativamente los mercados en 2023-2024, cuando se entregue la mayor parte de la nueva capacidad y la oferta y la demanda finalmente se equilibren, añadió.

Con las tarifas de flete subiendo a niveles récord, "es más barato para las grandes navieras comprar buques que fletarlos", explicó Mathes.

Los cuatro buques Panamax actualmente tienen un valor de US$296 millones en comparación con los US$242 millones pagados por MSC a principios de mes, señaló. Es probable que los precios solo comiencen a estabilizarse en 2022 a medida que se resuelvan las interrupciones en el suministro y la disponibilidad de contenedores, aunque un número bajo de entregas de buques nuevos, especialmente en la primera mitad del año, brindará apoyo al mercado, dijo Mathes.

