Con 31 años, Ingeniera en Marina Mercante y una trayectoria marcada por la experiencia operacional y el compromiso con el desarrollo portuario, Agustina Rojas asumió recientemente como Jefa de Terminal de TPS, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del concesionario del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso.

Navegó como Tercer Piloto y Segundo Piloto, tanto en Chile como en el extranjero, antes de integrarse al área de Operaciones de TPS, que siempre fue su objetivo profesional. En su primera entrevista, compartió con MundoMaritimo su visión sobre el rol, los desafíos de su gestión y el dinamismo de la industria portuaria.

Gestión integral del Terminal

En cuanto a las responsabilidades que asume como Jefa de Terminal, Rojas explica que el cargo contempla el control global de todas las operaciones de TPS, tanto marítimas como terrestres, abarcando áreas como Zeal, Gates y los distintos procesos operativos. “Es un cargo muy transversal, porque la operación es el ‘core’ del Terminal y requiere de la interacción constante con todas las áreas y también con los distintos stakeholders”, señala.

Junto con la gestión operacional, subraya que uno de los pilares fundamentales de su función es resguardar que cada proceso se ejecute bajo estrictos protocolos. “Debo garantizar que la eficiencia operacional siempre vaya de la mano de la seguridad de las personas”, enfatiza.

Se trata —explica— de un rol integral que demanda liderazgo, coordinación y visión estratégica para promover cambios culturales que permitan avanzar al siguiente nivel. En una actividad dinámica y sujeta a múltiples factores externos, sostiene que las operaciones portuarias requieren “pasión y flexibilidad”, alentando a su equipo a ser “como el bambú: flexibles ante los cambios, pero firmes en nuestros principios”.

Subraya además la responsabilidad que implica ser el último eslabón antes de que una nave zarpe, con impacto directo en la cadena logística y en la economía del país, lo que exige una mirada global y una estrecha articulación con actores clave como la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), gremios, autoridades y otras empresas del sector.

Liderazgo femenino en expansión

El nombramiento de Agustina Rojas como Jefa de Operaciones de TPS marca un hito al convertirse en la primera mujer en ocupar esta posición en la compañía. Un paso que, según reconoce, tiene un profundo significado personal y profesional.

“Es muy significativo. Cuando ingresé a TPS siempre tuve el interés y la motivación por asumir un desafío de este tipo”, señala, agregando que este avance también refleja cómo las organizaciones evolucionan en función de sus necesidades. A su juicio, su designación puede transformarse en una señal alentadora para otras mujeres que aún perciben esta industria como lejana. De hecho, comenta que compañeras —especialmente del programa Mujeres a Bordo— le han transmitido su alegría y orgullo, entendiendo que estos avances “van abriendo caminos en una industria históricamente masculina”.

Rojas destaca que ese programa fue clave en su desarrollo profesional. Como integrante de su primera generación, valora que entregue herramientas para el liderazgo y fomente redes de apoyo. “Permite compartir experiencias, entender que los desafíos son comunes y aprender a enfrentarlos desde la experiencia colectiva”, afirma, resaltando también el valor de la mentoría y la perspectiva práctica que aportan quienes la ejercen.

En su visión, este nombramiento también da cuenta de un cambio cultural en la industria portuaria. Subrayan que la participación femenina ha ido en aumento y que cada vez más mujeres ocupan posiciones de liderazgo en el ámbito marítimo-portuario, avances cuya visibilización resulta clave para seguir impulsando esa transformación.

Seguridad, eficiencia y gestión integrada

Rojas ha definido metas alineadas con la estrategia integral del Terminal, bajo la premisa de que cada área forma parte de un mismo equipo que contribuye al cumplimiento de objetivos comunes. En ese marco, el principal foco de su gestión estará puesto en la excelencia operacional, entendida desde dos pilares fundamentales: seguridad y eficiencia. El objetivo final, agrega, es continuar posicionando a TPS como un terminal de clase mundial, optimizando procesos y fortaleciendo la integración de los equipos.

En materia de competitividad, la ejecutiva identifica tres ejes prioritarios para este año en el área de Operaciones: seguridad, optimización de procesos y consolidación de los equipos humanos.

En este contexto, destaca el impulso de iniciativas como el programa Yo Muevo Valparaíso, alineando desde Operaciones tareas específicas con esa estrategia, junto con la implementación de STEPS, un marco de gestión transversal que aborda el desempeño del Terminal desde una mirada sistémica, integrando áreas como Operaciones, Gestión de Activos, Personas y Soporte, con el fin de fortalecer la gestión, orientar la toma de decisiones y priorizar iniciativas con foco y sostenibilidad en el tiempo.

Por último, respecto del sello que busca imprimir a su gestión, enfatiza el rol central de las personas en la actividad portuaria. “Creo firmemente que el puerto lo hacen las personas”, afirma, subrayando que el liderazgo implica comprender su trabajo, motivarlas y guiarlas para que dimensionen el aporte que realizan al comercio exterior chileno.

Su propósito es impulsar un cambio cultural positivo, fortalecer el trabajo en equipo y seguir posicionando al Terminal como un referente en la industria portuaria.

Por MundoMaritimo