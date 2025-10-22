Durante su participación en el panel “Cadena de frío para las exportaciones alimentarias: oportunidades y desafíos” en TOC Américas 2025, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y coordinador del Clúster Bananero del Ecuador, subrayó que el principal reto del sector pasa por lograr que el esfuerzo en sostenibilidad y seguridad sea reconocido en toda la cadena de valor.

“El banano ecuatoriano es un producto apreciado en el mundo, pero no siempre valorado como debería. Los supermercados europeos lo utilizan como producto gancho con precios bajos, cuando detrás de cada caja hay un enorme esfuerzo en sostenibilidad y seguridad”, explicó Hidalgo en conversación con MundoMarítimo.

Para revertir esa situación, el gremio ha impulsado una campaña de valoración del banano ecuatoriano, buscando que el retail adopte un enfoque de “responsabilidad compartida” en la fijación de precios. “Queremos dejar de ser la fruta más barata de la góndola y que se reconozca que existen historias justas detrás de cada esfuerzo. El precio de comercio justo debe servir de referencia en las negociaciones”, sostuvo.

En esa línea, destacó los avances con la cadena alemana Aldi, que modificó su metodología de compra alineándose con criterios de sostenibilidad. “Esperamos que las demás cadenas sigan ese ejemplo. No podemos seguir comunicando al consumidor con promociones erróneas, sino con transparencia sobre el valor real del producto”, insistió Hidalgo.

Es necesario mejorar el servicio logístico

El sector bananero ecuatoriano mantiene un liderazgo global en exportaciones. En agosto de 2025, el país exportó 259,82 millones de cajas, un 4,26% más que en 2024. Los principales destinos continúan siendo la Unión Europea (30,9%), Rusia (19,48%) y Medio Oriente (14,6%). Para sostener esa posición, la industria se ha articulado bajo el Clúster Bananero del Ecuador, con el objetivo de enfrentar desafíos logísticos, comerciales y de seguridad.

“Hoy no solo hablamos de precios justos. También debemos mejorar el servicio logístico, establecer rutas directas hacia los mercados y tratar al banano como lo que es: un producto perecible que necesita un manejo especializado”, señaló Hidalgo.

Uno de los mayores desafíos actuales del sector es el impacto de la inseguridad transnacional, que afecta la trazabilidad y la cadena de frío. Hidalgo reveló que el gremio invierte 100 millones de dólares anuales en medidas de protección a través del programa de fincas seguras, con estándares internacionales como BASC y auditorías de cumplimiento. “No aceptamos una empresa por aceptar. Hay procesos de verificación y revisión de perfiles en conjunto con entidades especializadas. Hemos blindado cada eslabón de la cadena se custodia con trazabilidad y tecnología”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que las navieras y operadores logísticos también deben asumir su parte. “Ellos deciden a qué patio de contenedores vamos a usar e incluso el transporte terrestre. Esa provisión debe estar calificada y estandarizada para disminuir los riesgos”, enfatizó.

Necesidad de disminuir inspecciones intrusivas

Según Hidalgo, entre el 30% y el 40% de los contenedores son abiertos por inspecciones intrusivas, afectando la cadena de frío y, con ello, la calidad del producto. “Ya contamos con escáneres y medidas no intrusivas en los puertos, pero necesitamos que las navieras se integren a este esfuerzo conjunto”, apuntó.

En esa dirección, AEBE lidera el programa de carga segura con la Unión Europea, que agrupa a puertos ecuatorianos y europeos, autoridades aduaneras, fuerzas policiales y gremios exportadores. El objetivo es compartir información y perfilar riesgos para reducir inspecciones intrusivas y optimizar el flujo logístico. “Se trata de integrar esfuerzos públicos y privados, con intercambio de información y herramientas tecnológicas que fortalezcan la seguridad sin interrumpir la cadena logística”, explicó.

Consultado sobre la respuesta de las navieras a estos esfuerzos, Hidalgo señaló que existe apertura, pero falta compromiso concreto. “Ha habido diálogo, pero deben decidir sumarse de forma activa al proyecto y estandarizar los procesos de los eslabones que ellos manejan: patios de vacíos, patios contenedores llenos, transporte terrestre y servicios directos finca-puerto”, dijo.

El dirigente gremial enfatizó que las soluciones integradas no solo benefician al exportador, sino también a las propias navieras, al fortalecer la competitividad del comercio marítimo ecuatoriano. “Al final del día, son decisiones que van a mejorar la competitividad de toda la cadena. Ellos tienen que hacer su esfuerzo, nosotros estamos haciendo el nuestro, y debe haber corresponsabilidad frente a un desafío transnacional que supera las capacidades de cualquiera”, concluyó.

