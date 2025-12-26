Las Aduanas de Chile y Ecuador firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para asegurar y facilitar los procesos de importación y exportación entre ambas naciones, documento que se fundamenta en el marco normativo de los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) de ambos países.
Este acuerdo fortalecerá el comercio, la cooperación bilateral y la seguridad en la cadena logística internacional, al reducir inspecciones, priorizando y agilizando el despacho de carga de manera recíproca. A través del ARM, los servicios de aduanas de Chile y Ecuador se reconocen y se declaran compatibles en los requisitos y criterios de seguridad, validación y análisis adoptados en los procesos aduaneros de sus respectivos Programas OEA.
El documento fue firmado en Guayaquil por la directora nacional de Aduanas de Chile, Alejandra Arriaza y el director general del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE), Sandro Castillo. Ambas autoridades recalcaron que este acuerdo permitirá que los exportadores, con certificación OEA, reciban beneficios como la reducción de controles intrusivos y el despacho más ágil de sus mercancías.
La directora nacional de Aduanas de Chile explicó que “para nosotros es muy relevante poder ser parte de este tipo de acuerdos, ya que estamos empeñados en fortalecer nuestros vínculos internacionales, ya sea en la región o con el resto el mundo. Como organismo público siempre buscamos fortalecer y estrechar relaciones para concretar acciones que favorezcan el comercio exterior. Con esta firma podemos seguir concretando medidas para el desarrollo económico vinculado a las exportaciones e importaciones de carga".
Para el director general del SENAE “este acuerdo es una muestra concreta de la confianza institucional entre nuestras administraciones aduaneras y del compromiso compartido por asegurar y facilitar el comercio internacional, bajo estándares reconocidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Marco Normativo SAFE”
Con este instrumento, Chile y Ecuador se reconocen como socios confiables en el ámbito del comercio exterior, compatibles en criterios de seguridad, validación y análisis de riesgo. Esto se traduce en beneficios reales para los operadores certificados OEA. Entre los productos de las empresas que cuentan con esta certificación figuran banano, químicos farmacéuticos y alimentos de animales que se exportan desde Ecuador, en tanto metales, joyas, vidrios y manufacturas de plásticos que provienen de Chile.
Los programas Operador Económico Autorizado (OEA) son avalados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y establecen requisitos de seguridad de conformidad con las respectivas legislaciones de los países participantes, así como con las normas de seguridad y cumplimiento internacionalmente reconocidas y establecidas en el Marco Normativo SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) de la OMA. Entre sus objetivos está priorizar y fortalecer la seguridad de la cadena logística y la facilitación del comercio para las empresas que poseen la certificación OEA.
Como parte de la agenda de trabajo en Ecuador, Alejandra Arriaza también dictó una Charla Magistral dirigida a funcionarios del SENAE, enfocada en logística, comercio exterior y experiencias aplicadas en la administración aduanera. A esto se sumó un recorrido por uno de los puertos privados de Guayaquil, para revisar la operatividad y los procesos de fiscalización.
Por MundoMaritimo
