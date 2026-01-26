El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur — integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— promete modificar gradualmente los flujos del transporte marítimo de graneles en Sudamérica. Aunque aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, el pacto eliminará más del 90% de los aranceles sobre exportaciones europeas a la región y reducirá progresivamente las barreras a productos agrícolas sudamericanos. En teoría, se creará “un área de libre comercio lo suficientemente grande como para rivalizar” con el USMCA (EE.UU. México, Canadá), pero su implementación no estará exenta de obstáculos, advierte BRS Dry Bulk.
En el mercado granelero, el efecto más inmediato es la posibilidad de reducir la alta dependencia de China como destino de los granos sudamericanos. Según AXSMarine, los embarques de soja y maíz desde puertos de la Costa Este de Sudamérica (ECSA) crecieron a una tasa anual compuesta de 6,6% entre 2021 y 2025, pasando de 170 a 219,5 millones de toneladas. Sin embargo, esa expansión estuvo acompañada de una creciente concentración: “China pasó de representar el 39,4% de las exportaciones en 2021 a 46,5% en 2025, con un peak de 50,1% en 2023”.
Este patrón ha sido favorable para la demanda de buques Kamsarmax y Panamax en términos de volumen y toneladas-milla, especialmente en un contexto de bajo dinamismo del carbón. No obstante, “presenta un resultado menos óptimo desde el punto de vista de la diversificación” para los países del Mercosur. En ese marco, el acuerdo con la UE podría reactivar la ruta Transatlántico.
De hecho, los flujos de graneles entre la ECSA y Europa han venido debilitándose. Los embarques desde Sudamérica hacia la UE cayeron desde un máximo de 71,3 millones de toneladas a 59,2 millones en 2025, mientras que los flujos en sentido inverso prácticamente se redujeron a la mitad, desde 11,8 millones en 2021 a solo 5,8 millones de toneladas en 2025. Para BRS Dry Bulk, “con el tiempo, este acuerdo debería respaldar mayores volúmenes en la ruta Transatlánticos, a expensas de algunos itinerarios fronthaul (viaje principal de ida) hacia el Lejano Oriente”.
Buques con grúas se tornarán atractivos
Un mayor dinamismo entre ECSA y Europa también podría intensificar la competencia por buques dotados de grúas en el Atlántico, generando “mayor inestabilidad de fletes durante las temporadas de exportación”. Sin embargo, el impacto positivo se ve atenuado por la nueva regulación ambiental europea. En 2026, el EU ETS Maritime cubrirá el 100% de las emisiones de CO₂ de los itinerarios hacia y desde puertos de la UE, además de incluir metano y óxido nitroso, elevando de forma material los costos.
“Los beneficios de los flujos incrementales tenderán a favorecer a los buques más nuevos y ecoeficientes”, advierte el informe, ya que el acuerdo no contempla exenciones para cargas del Mercosur. En este contexto, la oferta juega a favor de los fletadores: se esperan alrededor de 210 nuevas entregas de capacidad Ultramax en 2026, el mayor nivel en una década, lo que aportará tonelaje más eficiente para estas rutas.
Otros tipos de carga
A mediano plazo, el impacto del acuerdo también podría sentirse en la movilización de diversos tipos de carga. Sectores europeos como el automotriz, maquinaria, químicos y farmacéuticos ganarán acceso preferencial a Mercosur. Alemania, por ejemplo, ve en el acuerdo una vía para dinamizar su industria, donde el sector automotor consume cerca del 28% del acero doméstico. Entonces, cualquier repunte en la producción “sería bienvenido desde la óptica del transporte marítimo de graneles, al apoyar una demanda incremental de acero”.
Alemania depende de importaciones de mineral de hierro de alta calidad desde Suecia, Canadá, Brasil y Australia, y “los procesos de reducción directa refuerzan la demanda de mineral premium transportado por mar”. Esto podría generar un soporte adicional para la demanda de graneleros en el Atlántico.
En el largo plazo, el pacto también tiene una dimensión geopolítica. Para BRS Dry Bulk, es “una consecuencia no intencionada de los aranceles de la era Trump”, que empujaron a la UE a diversificar socios y a Mercosur a posicionarse como alternativa a EE. UU. y China. Para el transporte marítimo de graneles en Sudamérica, el acuerdo no es una solución inmediata, pero sí un cambio estructural con potencial para redefinir rutas, flujos y flotas en la próxima década.
Por MundoMaritimo
