El mercado accionario vinculado al transporte marítimo presenta un desempeño ampliamente positivo en lo que va de 2026, encabezado por las navieras de tanqueros de crudo, graneleras y de buques de transporte de GLP. Sin embargo, durante la semana finalizada el 11 de septiembre, los índices elaborados por Drewry mostraron un comportamiento mixto, con avances en los segmentos de tanqueros, gaseros y puertos, frente a retrocesos en transporte de contenedores, graneles y logística.

El Crude Tanker Equity Index registró la mayor alza semanal, con un avance de 4,9%, mientras el Russell 2000 cayó 2,4%. De acuerdo con la consultora, este incremento respondió principalmente al repunte de las tarifas spot de los tanqueros de crudo tras una importante escalada del conflicto en Medio Oriente. En lo que va del año, el índice acumula un crecimiento de 107,6%, respaldado por el fortalecimiento de las tarifas de fletamento en un contexto de disrupciones geopolíticas y cambios en las rutas globales de transporte de crudo.

Las acciones de las navieras de tanqueros de productos también registraron un desempeño favorable. El Product Tanker Shipping Equity Index aumentó 1,6% en la semana y acumula un avance de 68,2% durante 2026, frente al incremento de 17% del Russell 2000. Drewry atribuyó esta evolución a las elevadas tarifas de fletamento, requisitos de cumplimiento normativo más estrictos e itinerarios más largos, factores que han incrementado la demanda por este tipo de buques.

En graneles, el Dry Bulk Shipping Equity Index retrocedió 1,8% durante la semana, superando la caída de 0,8% del S&P 500. El descenso estuvo encabezado por Star Bulk, cuya acción perdió 3,9% ante las preocupaciones por una posible dilución derivada de su oferta en Grecia de hasta 4,4 millones de nuevas acciones, a un precio inferior al vigente en el mercado. Pese a ello, el índice acumula un alza de 64,3% en 2026, impulsada por una mayor demanda medida en toneladas-milla, una demanda diversificada de cargas y un crecimiento contenido de la flota.

El Container Shipping Equity Index disminuyó 0,4% en la semana. Hapag-Lloyd anotó la mayor caída, de 3,1%, en medio de la incertidumbre sobre su propuesta de adquisición de ZIM, seguida por Wan Hai, con un descenso de 2,6%, y Maersk, con 1,4%. En contraste, Matson y Yang Ming avanzaron 2% cada una, mientras Regional Container Lines ganó 1,9%. En el acumulada anual, el índice subió 24,4%, liderado por Matson, con 86,3%; SITC, con 65,7%; y Maersk, con 50,4%.

El Port Equity Index destacó con un incremento semanal de 3,2%, lideradas por ICTSI, que avanzó 5,4%, seguida por Cosco Shipping Ports, con 2,8%, y AD Ports, con 1,8%. Hutchison Ports Holdings y Westports retrocedieron 2,4% y 0,7%, respectivamente. En lo que va del año, el índice acumula un crecimiento de 34,8%.

Por otra parte, el LNG y LPG Equity Index anotaron alzas semanales moderadas de 0,2% y 0,3%, respectivamente. El primero acumula un avance anual de 13,2%, aunque la consultora advirtió que las tarifas spot del transporte de GNL comenzaron a disminuir debido a la mayor disponibilidad de capacidad. El índice de GLP, en tanto, subió un 80,1% en 2026, apoyado por las firmes tarifas de los VLGC, la congestión en el Canal de Panamá y las mayores oportunidades de arbitraje entre Estados Unidos y Asia.

Finalmente, el Logistics Equity Index cayó 0,7% durante la semana y acumula un alza de 2,8% en el año, por debajo del 11,9% registrado por el S&P 500. Expeditors, Kuehne + Nagel y DHL avanzan 33,1%, 24,1% y 19,4%, respectivamente, mientras DSV retrocede 18,7% debido a la atención de los inversionistas sobre los riesgos de integración y ejecución asociados a sus adquisiciones de gran escala.

Por MundoMaritimo