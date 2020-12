Múltiples han sido las observaciones presentadas por organismos públicos al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior de la Empresa portuaria San Antonio (EPSA) que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 30 de abril de 2020, donde la principal preocupación es el impacto que éste podría tener sobre el humedal Río Maipo y el humedal Lagunas de Llolleo. Entre quienes han enviado sus análisis se encuentran los secretarios regionales ministeriales (seremis) de Agricultura y de Medio Ambiente, junto con la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección General de Aguas. En este contexto se ha pedido considerar la riqueza de la flora y fauna de la zona para evaluar los impactos que ocasionaría el proyecto y definir si existirán medidas de compensación, mitigación o reparación, también se ha destacado la relevancia que EPSA establezca claramente la factibilidad técnico-ambiental que la creación de una laguna artificial albergará: al menos, la misma riqueza y diversidad de especies que presenta el Humedal Lagunas de Llolleo la que será afectada debido a la obras. Además, en general, todos los pronunciamientos emitidos indican a lo menos la carencia de información y requieren subsanación del estudio por parte de EPSA, mientras que la Municipalidad de Santo Domingo y el SAG solicitan el retiro anticipado del EIA. En tanto, algunas ONGs apuntan directamente a que los antecedentes técnicos demuestran que el EIA no cumple con el estándar mínimo para garantizar la conservación de un ecosistema de alto valor ecológico.

El calibre de estas observaciones es lo que preocupa al director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Julio Villalobos, quien considera al Puerto Exterior como un contraejemplo de una plataforma logística socialmente responsable a la luz del EIA presentado por EPSA. "Qué una infraestructura pública tan relevante reciba este tipo de opiniones, respecto a la mirada de los impactos ambientales que tiene su proyecto, me descoloca". El académico, conversó con MundoMarítimo sobre las observaciones que ha recibido el proyecto del Puerto Exterior, abordando la temática a partir del concepto de sustentabilidad.

Villalobos explica que la bajada más organizacional de esta mirada es que cualquier organización que quiera desarrollarse debe asegurar la generación de riqueza y crecimiento económico, equilibrando esto con objetivos de tipo social, "es decir, que esta búsqueda de la riqueza no se haga perjudicando la calidad de vida de las personas" y añade que se debe mantener "un respeto por el medio ambiente en el cual desarrolla sus actividades". Aclara que el concepto de sustentabilidad es muy fuerte y está presente hace muchos años en Chile: "Es un 'desde', ya no es una pretensión de algo que queremos lograr, ni de algo que viene a futuro. Hoy los proyectos fracasan por no incluir la mirada de la sustentabilidad en sus formulaciones, al no incorporar a la comunidad, al no respetar la mirada de los pueblos originarios y mucho menos si no tienen respeto por el entorno ambiental".

Considerando lo anterior, Villalobos plantea que "al alero del EIA presentado para la principal obra portuaria de Chile- y también, puede ser, de su historia- que viene a cubrir sus principales necesidades logísticas y de infraestructura para nuestro desarrollo económico en los próximos 50 años, cuesta bastante creer que se esté pensando en el desarrollo de un puerto con criterios de sustentabilidad, es decir, con una mirada moderna".

Si bien Villalobos no niega los beneficios económicos que puede entregar una iniciativa como la de Puerto Exterior- "soy un impulsor y participo en general de todos los proyectos de infraestructura que vengan a dar agilidad a la logística y que faciliten el desarrollo económico del país"-, subraya que, sin embargo, "en la construcción de este proyecto existen una serie de consideraciones que atentan contra el concepto de sustentabilidad". En ese sentido detalla que "mi apreciación y mi juicio se ha ido construyendo a partir de los múltiples informes que han llegado desde el propio sector público, desde el mundo científico y social con una lamentable opinión de que el estudio que el puerto expone acerca de sus impactos sobre el medio marítimo, el océano, zonas costeras, el territorio y las comunidades, adolece de deficiencias y de una falta de mirada de futuro preocupante".

Desde la sustentabilidad, Villalobos hace referencia al estudio Realizado por la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Universidad Católica (ECIM), hecho por doce científicos, el cual afirma es "lapidario" con el EIA en dos aspectos centrales. Primero- explica- la definición de impacto oceanográfico y costera es muy restringida a los entornos del puerto y se sabe mediante los modelos de estos investigadores que la influencia sobre los ecosistemas marítimos es muchísimo más amplia. Añade que el informe apunta que el proyecto "puede afectar, según la propia palabra del director del ECIM, Dr. Sergio Navarrete, actividades productivas y ya existe evidencia de eso. Sin embargo, el EIA no se hace cargo", indica.

Otro punto que incluye aspectos de sustentabilidad en términos de cómo afecta el medio ambiente, pero que también tiene que ver con lo social, es el de los humedales que el proyecto contempla tapar, apunta Villalobos. En ese sentido, agrega que "el informe (ECIM) señala que no hay una consideración ni un dimensionamiento adecuado de las condiciones naturales y del valor actual del ecosistema".

El académico de la UNAB agrega que cuando a través de los argumentos económicos se justifica el impacto ambiental, vienen las mitigaciones. No obstante, afirma que en este caso los supuestos presentados en el EIA, según el informe de ECIM "no contemplan ninguno de los estándares actuales que se le pide a este tipo de proyectos".

Al asumir una postura respecto al destino del EIA del proyecto de Puerto Exterior de San Antonio, Julio Villalobos, es claro: "Me parece que esto debe ser rechazado y ya hay una unanimidad en todo eso". En cuanto a la forma de encausar un proyecto portuario con las cualidades óptimas, ya sea mediante el rechazo del EIA o a través de su retiro anticipado por parte de EPSA, no es lo relevante para el académico, si alguno de esos caminos desemboca finalmente en la reformulación del proyecto.

Respecto a qué espera para el futuro de este proyecto, Villalobos plantea que "en mi fuero interno, mi deseo es que el Puerto Exterior de San Antonio, sea un ejemplo de puerto eficiente, productivo, sustentable, sensible, tecnologizado, digitalizado que monitoree constantemente el estado de las zonas sobre las cuales tiene una influencia, que colabore, que contribuya. Yo le pediría que aporte un valor ecológico mayor al que había, cosa que sea un beneficio que el puerto se construya. Eso es lo que yo esperaría de un proyecto de este tipo en un país como Chile, pensando en la economía del futuro y en la mirada que, como seres humanos y profesionales, tenemos respecto de nuestro entorno".

