El número de equipos scrubbers instalados y ordenados para buques portacontenedores alcanzó las 840 unidades. De este modo, los buques con depuradores o prontos a ser equipados representan hasta el 16% de la flota global y el 36% en términos de capacidad contabilizadas en TEUs, señala el reporte semanal de Alphaliner al que MundoMarítimo accede en forma exclusiva.

En medio de los esfuerzos de armadores y navieras para cumplir con los estándares de emisión dispuestos por la normativa IMO 2020, los scrubbers rápidamente se impusieron como la alternativa preferida al uso de LSFO.

En contraste, la preferencia por el uso de GNL como combustible sigue siendo lento, con solo 38 buques en servicio o encargados hasta el momento. El tonelaje a gas natural representará solo el 1% de la flota total por unidades y 2% por capacidad. El costo relativamente alto de adopción del GNL, con inversiones de alrededor de US$ 25M - US$ 30M por buque, y que aún no se haya comprobado la existencia de una infraestructura de suministro de gas efectiva, siguen siendo elementos disuasivos para la mayoría de los armadores.

Cabe recordar que todos los buques que no estén equipados con depuradores ni motores de GNL deberán utilizar bunker con un 0,5% de contenido de azufre a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, con la significativa incertidumbre respecto a la prima para el combustible de bajo azufre, y con el costo de instalación de scrubbers, cayendo rápidamente a entre US$ 3M- US$5M por unidad; en comparación a los US$ 5 - US$ 8M de hace un año; esta alternativa se ha vuelto más atractiva para los armadores.

Superando la desconfianza

Varias navieras que inicialmente expresaron escepticismo sobre el uso de scrubbers, han cambiado de opinión. Un caso fue el de Maersk que en su reporte de sustentabilidad de 2018, indicó que “en 2017, públicamente declaramos que no confiaríamos en esta tecnología, pero por el momento tenemos que asegurar que no dependemos demasiado de un solo medio (de cumplimiento de la normativa)”. De hecho, ahora la naviera reconoce que han invertido en depuradores para una parte de sus buques, pese a que este elemento es “menos extensivo” que la estrategia de utilizar combustible con bajo contenido de azufre.

Actualmente, todas las navieras de línea top 12 del mundo se han comprometido con esta opción en diversos grados, tal como se muestra a continuación:

Maersk: instalará depuradores en alrededor del 10% de su flota total, comprometiendo en ello US$ 263M destinados a su flota propia y unidades fletadas adicionales.

MSC: tendrá el más extenso programa de instalación de depuradores con más de 200 unidades.

Cosco: completó un programa de prueba en dos naves Classic Panamax, con un pequeño número de proyectos de modernización adicionales planificado.

CMA CGM: ya ha comprometido cerca de 80 unidades. Se espera que el número total supere las 100 unidades para 2021.

Hapag-Lloyd: concluyó la prueba inicial en dos naves de 13.000 TEUs y continuará con un plan de adaptación en unas 20 unidades adicionales, incluyendo tonelaje autorizado.

ONE: espera contar hasta diez scrubbers instalados en 2020.

Evergreen: tiene un plan de adaptación extensivo y un nuevo programa de construcción de naves equipadas, sumando un total de 140 buques.

Yang Ming: ha instalado depuradores en unos 20 buques hasta el momento, incluyendo la adaptación de cinco unidades de 14.000 TEUs e instalaciones comprometidas en buques de nueva construcción de 12.000 TEUs y 2.800 TEUs

HMM: cuenta con un amplio plan de inversión en scrubbers que contempla más de 50 unidades, vale decir, más de la mitad de su actual flota operada.

PIL: se ha comprometido a instalar depuradores en más de 40 naves de 3.000 y 12.000 TEUs.

Zim: según constata Alphaliner, se negó a confirmar planes de instalación de depuradores. Sin embargo, pero se espera que adapte al menos parte de sus unidades de 8.000 y 10.000 TEUs.

Wan Hai: ha confirmado la instalación de depuradores en ocho nuevos buques de 3.000 TEUs que serán entregados entre 2020 y 2021.

