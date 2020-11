En los últimos meses, las principales líneas navieras han dado claramente prioridad al aumento de la capacidad en el comercio entre Asia y América del Norte. Los socios de 2M, Maersk y MSC, incluso han desplazado su capacidad entre Europa y Asia al Transpacífico, donde ahora ofrecen un 32,3% más de espacios para contenedores que en noviembre del año pasado, reporta Alphaliner.

La capacidad disponible en la ruta Asia - América se mantiene en un máximo histórico con una capacidad nominal media semanal de 526.352 TEUs al 1° de noviembre, lo que supone un aumento del 16,7% con respecto a 2019. La capacidad nominal media semanal entre Asia y Europa se situó en 392.349 TEUs, lo que sigue siendo un 0,4% menos que hace un año.

La pandemia del COVID-19, que tuvo un importante efecto negativo en la demanda de carga, ha obligado a las líneas navieras a saltarse las travesías e incluso a suspender temporalmente todos los servicios. La capacidad semanal disponible alcanzó su punto más bajo hace seis meses, en mayo, cuando se situó en 396.494 TEUs en el Transpacífico (-12,1% en comparación con noviembre de 2019) y en 339.871 TEU para la ruta Asia - Europa (-13,7%).

Mientras que las medidas de racionalización en las dos rutas Este-Oeste fueron similares inmediatamente después del brote pandémico de COVID-19, la reintroducción de la capacidad en respuesta a la recuperación de la demanda de carga varía significativamente. La capacidad disponible actualmente en el Transpacífico es un 32,7% mayor en comparación con mayo, mientras que el aumento de la capacidad en Asia - Europa fue sólo del 15,4% en los últimos seis meses.

La ruta Transpacífico es la más lucrativa de las dos. A pesar de los recientes aumentos en las tarifas spot Asia - Europa, el transporte de un contenedor de 40 pies desde Shanghái a Los Ángeles o Long Beach generará unos ingresos de US$3.913 (tarifa media del SCFI Spot el 20 de noviembre), mientras que la tarifa media es de sólo US$3.288 por un viaje en la ruta Shanghái - Norte de Europa, que es el doble de extenso.

Maersk y MSC han implementado, con mucho, los mayores aumentos de capacidad en la ruta Transpacífico. Los dos socios de la alianza 2M han aumentado su capacidad semanal en un 64,7% desde mayo. El aumento real para MSC es aún mayor, ya que la línea naviera basada en Ginebra también lanzó un servicio adicional "Santana" en la ruta Asia-WCNA que permanece fuera del alcance del acuerdo de compartición de buques de 2M.

La gran mejora de capacidad en Asia-América del Norte se produjo a expensas de la ruta Asia-Europa, donde 2M ha añadido sólo un 8,4% de capacidad desde mayo. La oferta actual de Maersk y MSC entre Asia y Europa sigue bajando un 4,2% en comparación con noviembre del año pasado.

Tanto Ocean Alliance (+1,7%) como THE Alliance (+1,9%) han aumentado ligeramente su capacidad en la ruta entre Asia y Europa en comparación con noviembre de 2019.

La misma comparación para el Transpacífico muestra un aumento de la capacidad del 4% para Ocean Alliance sobre una base anual, y del 31,1% para THE Alliiance.

El gran salto de capacidad de THE Alliance no puede compararse con el empuje en la ruta Transpacífico de 2M, ya que está relacionado en gran medida con la incorporación del HMM a THE Alliance el 1 de abril de 2020.

La línea naviera surcoreana no era miembro de ninguna alianza el 1º de noviembre 2019 y ha aumentado su capacidad en los dos grandes intercambios Este-Oeste por un asombroso 158% desde mayo, ya que recibió doce buques de 24.000 TEUs y muchas de sus naves de 10.000 a 13.000 TEUs que habían sido subalquiladas a Maersk y al MSC.

Cuotas de mercado

La ofensiva en la ruta Transpacífico de 2M y la incorporación de HMM a THE AllIance han traído algunos cambios en las cuotas de mercado de THE Alliance. 2M ahora controla el 21% de toda la capacidad de Asia - Norteamérica (desde el 19% de hace un año) mientras que THE Alliance vio su cuota de mercado aumentar del 25% al 28%. Esto se produjo a expensas de la cuota de mercado de Ocean Alliance, que bajó del 38% al 34%.

La cuota de mercado de 2M en la ruta Asia-Europa ha caído del 36 al 34% en los últimos doce meses, mientras que THE Alliance vio su cuota crecer del 26% al 27%. Ocean Alliance, en tanto, sigue siendo el mayor grupo en esta ruta con una cuota de mercado actual de no menos de 39%.

Por MundoMarítimo