Desde que Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) asumió la concesión del Terminal 1 del puerto de Valparaíso en el año 2000, las personas han estado al centro de la estrategia de su desarrollo. Hoy, 25 años después, TPS celebra su aniversario destacando el papel fundamental de sus colaboradores y colaboradoras impulsando una cultura organizacional sólida, inclusiva y enfocada en la excelencia.

“Las personas que integran nuestra organización están en nuestro propósito y además son uno de los pilares de la compañía, el motor de todo lo que hacemos”, afirman desde TPS. Esta convicción se refleja en iniciativas que van más allá de la operación portuaria, impulsando programas de cambio cultural, diversidad, formación permanente y bienestar.

El proceso de transformación cultural iniciado en 2019 ha madurado con el tiempo, consolidándose como una herramienta clave para reforzar valores y estándares operativos compartidos. Un hito de este camino ocurrió en 2021, con el lanzamiento de la campaña “T.U. Creas Cultura”, destinada a fortalecer un lenguaje común en los equipos humanos, centrado en la seguridad, la eficiencia y el trabajo colaborativo. Desde entonces, esta y otras iniciativas han seguido evolucionando año a año, marcando etapas relevantes en la consolidación de esta cultura compartida.

DEI: un compromiso permanente

Desde 2022, la Política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de TPS, basada en el respeto a las personas, sin importar su género, orientación sexual, etnia, edad, estado civil u otras características diferenciadoras, ha ido ampliando su alcance con acciones concretas, como la creación de salas de lactancia y el programa “Mujeres a Bordo”, que en sus dos versiones impulsó el liderazgo y empoderamiento de mujeres que ocupan distintos cargos en el Terminal.

Rodrigo Cabrera, gerente de Personas de TPS, explica que “las personas son el motor de nuestra organización y uno de nuestros desafíos es promover su desarrollo, ya que aspiramos a ser una organización integral y sostenible con un fuerte componente en la diversidad e inclusión, y en eso es clave el Programa DEI”.

Actualmente, TPS cuenta con una dotación femenina que alcanza el 21% del total de los colaboradores del Terminal, proporción que ha ido aumentando año a año, lo que refleja el interés creciente de las mujeres por trabajar en un terminal portuario.

Reconocimientos y aniversario

Para estimular y reconocer a sus equipos, a lo largo de los años, TPS ha instaurado un sistema de premios que distingue a quienes encarnan sus valores esenciales: Pasión, Integridad, Excelencia y Seguridad. El “Premio TPS” es el máximo reconocimiento, y se otorga a la persona que reúne todos estos valores y los aplica en su quehacer diario. Esta es una forma de reconocimiento que pone énfasis en aquellas características personales que han ido construyendo la cultura de TPS.

Recientemente, TPS organizó la celebración de su vigésimo quinto aniversario en Valparaíso con la participación de todos sus colaboradores, ejecutivos y directores, una ocasión propicia para agradecer la dedicación y esfuerzo de todas las personas, en un ambiente grato y distendido.

Formación para un futuro sostenible

La capacitación es una actividad estratégica para TPS. Sólo en 2024, la empresa destinó más de 13.000 horas a entrenar a 417 personas, con una inversión superior a los US$104.000. Los programas impartidos abarcaron temáticas como liderazgo, herramientas digitales, inglés técnico, seguridad operacional y reentrenamiento especializado.

“Estamos convencidos de que el desarrollo de talento es la base de nuestra motivación y compromiso”, aseguran desde el terminal.

Las personas, la mayor fortaleza de TPS

El aniversario número 25 encuentra a TPS Valparaíso como una empresa consolidada, poseedora de cultura organizacional que otorga coherencia a cada decisión.

La historia del concesionario del Terminal 1 del puerto de Valparaíso es también la historia de sus colaboradores. Desde el inicio de la concesión, el puerto ha evolucionado gracias al esfuerzo colectivo de todos sus integrantes, que han hecho de TPS un referente en la industria portuaria de Chile.

Con esta mirada, TPS Valparaíso proyecta su futuro con optimismo, reafirmando que su mayor fortaleza está en su gente: personas comprometidas con la excelencia, que con pasión, orgullo y entrega han sostenido durante 25 años el desarrollo del puerto de Valparaíso y de toda su comunidad portuaria.

Por MundoMarítimo