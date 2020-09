Según el documento "Startup funding in logistics: New money for an old industry?" por la consultora internacional McKinsey, "al 2030, el e-forwarding o el delivery colaborativo serán la nueva normalidad". Ese muy bien podría ser la esperanzada proyección al 2020, pero la brecha de la aceleración digital está creciendo entre regiones del mundo: Asia y Europa están liderando el camino, pero en Latinoamérica y otras economías emergentes hay suficientes dificultades con los modelos tradicionales de logística que ya existen, mucho menos pensar en introducir disrupción digital. Entonces, ¿cómo puede haber un real avance como industria cuando algunas partes del mundo simplemente no tienen las herramientas y no están listos para dar ese paso?

Por lo tanto, ¿qué se necesita para que la logística dé el paso hacia la esfera virtual tan pronto como la próxima década? Startups son la clave para desarrollar logística inteligente y digitalizar la cadena de suministro más profundo hacia el siglo 21. China lidera las inversiones en este tipo de compañías, donde los propietarios de empresas logísticas están disfrutando de bajas tasas para invertir en novedosas innovaciones que los posicionarán como líderes en la esfera digital. "Esto no solo incluirá inversiones corporativas; la actividad de M&A también acaparará titulares en los años que vienen. Los propietarios ya tienen sus ojos puestos en compañías para incorporar crecimiento vertical a sus organizaciones (ej: CEVA Logistics adquirió acciones en la compañía de logística de e-commerce Wing) o regionales (ej: Kühne + Nagel ha adquirido la indonesia Wira Logistics)", dice el reporte al cual MundoMaritimo tuvo acceso..

Los 3 elementos clave

"Para que se desarrolle la logística inteligente y se logre la digitalización de la cadena de suministro se requiere la unión de tres elementos: tomador de decisiones con la disposición adecuada + la tecnología + necesidad de mercado. Las tecnologías ya existen, hay IA, blockchain, etc y las necesidades de mercado están por todos lados, en cualquier parte puedes encontrar un cuello de botella o un proceso que se beneficiaría de una mejora. Entonces, se trata de juntar estos tres ingredientes, de darle visibilidad a las tecnologías y necesidades para que las personas adecuadas puedan invertir su tiempo, dinero e interés en desarrollarlas como soluciones reales", dice Pascal Ollivier, presidente de Maritime Street, analista internacional de la industria marítima y portuaria y experto en transformación digital del sector, en conversación exclusiva con MundoMaritimo.

El cambio ya está aquí, ya está sucediendo y en 10 años más no será cuestión de quién se adaptó y cuán bien le fue, sino que habrá que ver quién sobrevivió insistiendo en hacer negocios de la manera ‘tradicional’. "Si no te digitalizas, te mueres. Así es cómo funciona el cambio, aquellos que no se adaptan se pierden en el camino y son vencidos hacia la meta por aquellos que sí aceptaron el cambio y lo hicieron parte de su manera de trabajar", dice Pascal, con énfasis en la importancia de incorporar estas nuevas visiones desde fuera de la organización, algo así como una brisa de aire fresco con ideas diferentes.

Startups al alza

Los propietarios de las empresas logísticas están preocupados de sumar valor digital a sus negocios, mejorando la experiencia de usuario e impulsando su cara IT hacia el público (front-end). Algunos están integrándose con startups para construir servicios complementarios para estos nuevos segmentos de logística. Por lo que ser una startup desarrollando una solución digital para la cadena logística es una buena idea de negocios con grandes proyecciones hacia el futuro. Pero, qué pasa si se está atrapado entre la espada y la pared sobre dónde conseguir financiamiento para desarrollar la solución ideada. Ahí es donde incubadoras y aceleradoras entran en acción, jugando un rol clave en proveer un espacio para presentar estas nuevas ideas y desarrollarlas.

Porque para avanzar hacia el futuro de las soluciones digitales la inversión y el desarrollo son claves. La pandemia ha traído la oportunidad para crear soluciones que lleven hacia la satisfacción inmediata del consumo de servicios de entrega y desarrollar estas iniciativas en profundidad podría abrir la puerta hacia un mercado inexplorado.

"Eso es lo que se tiene que hacer. Necesitamos pensar ‘fuera de la caja’ para llegar a soluciones innovadoras que estén basadas en aplicaciones tecnológicas. Este cambio es nuestra responsabilidad y sucederá tanto y tan rápido como nos comprometamos con lograrlo", concluye Pascal Ollivier.

Por MundoMaritimo