El mercado del transporte marítimo de contenedores cerrará 2025 con un crecimiento sólido de los volúmenes, aunque con un comportamiento desigual entre regiones y un aumento de la demanda de buques superior al crecimiento efectivo de la carga. Según el informe Container Shipping Market – Overview & Outlook de BIMCO, “estimamos que los volúmenes de contenedores movilizados crecerán entre 3,5% y 4,5% en 2025, mientras que la demanda de buques se espera que aumente entre 5,0% y 6,0%”.
El Informe explica que estas proyecciones suponen una revisión al alza frente a su informe anterior, ya que “hemos incrementado el crecimiento de los volúmenes de contenedores movilizados para 2025 en 1 punto porcentual y la estimación de crecimiento de la demanda de buques en 0,5 puntos porcentuales”. No obstante, se explica que el desempeño de la demanda durante el año ha sido marcadamente dispar.
Las importaciones hacia Norteamérica evolucionaron peor de lo previsto. BIMCO señala que “estimamos una caída interanual de 3% en los volúmenes de importación de contenedores, en lugar del 2% previamente previsto”, y añade que “los volúmenes de importación a Norteamérica se han desplomado desde que los aumentos arancelarios ‘recíprocos’ de EE. UU. fueron finalmente implementados en agosto”. Para los últimos cinco meses del año, la caída se estima en 8,3% interanual.
En contraste, “los volúmenes de importación asiáticos se han desarrollado de forma más favorable de lo previsto anteriormente”, mientras que los flujos hacia el resto del mundo continuaron creciendo. En términos agregados, el informe estima que “los volúmenes en 2025 terminarán 7,6 millones de TEUs por encima de los de 2024”, con Asia Oriental y Sudoriental, Europa y el Mediterráneo, y Sur y Occidente de Asia explicando cerca del 85% del crecimiento. Destaca además que “con un crecimiento interanual estimado de 15%, los volúmenes hacia África Subsahariana crecerán al ritmo más rápido”.
Proyecciones 2026-2027
De cara a los próximos años, BIMCO proyecta una desaceleración del crecimiento de los volúmenes de contenedores y una normalización de la demanda de buques, con ambos indicadores creciendo entre 2,5% y 3,5% anual en 2026 y 2027, manteniendo sin cambios su proyección previa para 2026 y extendiéndola a 2027. En este escenario, el informe subraya que “nuestro pronóstico de crecimiento de los volúmenes de carga para 2026 y 2027 es ligeramente inferior al crecimiento económico global proyectado por el FMI”, con un multiplicador PIB estimado “en torno a 0,95 durante los próximos dos años”.
En cuanto a los riesgos, BIMCO advierte que “si la burbuja de la IA estalla, tememos que el crecimiento de los volúmenes de carga en 2026 podría terminar 1 punto porcentual por debajo de lo que hemos previsto”, esto en referencia a una eventual corrección abrupta de las inversiones y expectativas en torno a la inteligencia artificial, que podría afectar el crecimiento económico global y, por extensión, la demanda de transporte de carga contenerizada. Más relevante aún, añade que “si las rutas de los buques a través del Mar Rojo y el Canal de Suez se normalizan, estimamos que la demanda de buques caerá un 10%”.
Por el lado de la oferta, según la proyección “el suministro de capacidad crecerá 6,0% en 2025”, aunque con una revisión a la baja respecto del informe anterior, ya que “la congestión se ha mantenido más alta de lo esperado y las velocidades de navegación han sido menores”. Para los años siguientes, la capacidad crecería “3,0% en 2026 y 3,5% en 2027”.
Pese a este contexto, las órdenes de construcción de nueva capacidad continúan expandiéndose. BIMCO destaca que “el libro de órdenes ha crecido hasta un nuevo máximo histórico de 10,9 millones de TEUs, equivalente a una ratio órdenes/flota de 33,2%”. Ante el desequilibrio del mercado, el informe anticipa que “esperamos que el desguace de buques más antiguos aumente en 2026 y 2027”, concentrándose principalmente en naves menores a 3.000 TEUs.
En términos de balance, BIMCO concluye que “tras un debilitamiento del equilibrio oferta/demanda durante el segundo semestre de 2025, proyectamos que el crecimiento de la oferta y la demanda estará equilibrado en 2026, pero que la oferta crecerá marginalmente más rápido en 2027”, advirtiendo que este escenario depende críticamente de una reducción efectiva de las velocidades de navegación.
Por MundoMaritimo
El persistente auge de la flota en la sombra: Entre sanciones, riesgos y demanda creciente
Normalización de tránsito en el Canal de Suez podría tardar en afectar la movilización de GNL
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.