El mercado del transporte marítimo de contenedores cerrará 2025 con un crecimiento sólido de los volúmenes, aunque con un comportamiento desigual entre regiones y un aumento de la demanda de buques superior al crecimiento efectivo de la carga. Según el informe Container Shipping Market – Overview & Outlook de BIMCO, “estimamos que los volúmenes de contenedores movilizados crecerán entre 3,5% y 4,5% en 2025, mientras que la demanda de buques se espera que aumente entre 5,0% y 6,0%”.

El Informe explica que estas proyecciones suponen una revisión al alza frente a su informe anterior, ya que “hemos incrementado el crecimiento de los volúmenes de contenedores movilizados para 2025 en 1 punto porcentual y la estimación de crecimiento de la demanda de buques en 0,5 puntos porcentuales”. No obstante, se explica que el desempeño de la demanda durante el año ha sido marcadamente dispar.

Las importaciones hacia Norteamérica evolucionaron peor de lo previsto. BIMCO señala que “estimamos una caída interanual de 3% en los volúmenes de importación de contenedores, en lugar del 2% previamente previsto”, y añade que “los volúmenes de importación a Norteamérica se han desplomado desde que los aumentos arancelarios ‘recíprocos’ de EE. UU. fueron finalmente implementados en agosto”. Para los últimos cinco meses del año, la caída se estima en 8,3% interanual.

En contraste, “los volúmenes de importación asiáticos se han desarrollado de forma más favorable de lo previsto anteriormente”, mientras que los flujos hacia el resto del mundo continuaron creciendo. En términos agregados, el informe estima que “los volúmenes en 2025 terminarán 7,6 millones de TEUs por encima de los de 2024”, con Asia Oriental y Sudoriental, Europa y el Mediterráneo, y Sur y Occidente de Asia explicando cerca del 85% del crecimiento. Destaca además que “con un crecimiento interanual estimado de 15%, los volúmenes hacia África Subsahariana crecerán al ritmo más rápido”.

Proyecciones 2026-2027

De cara a los próximos años, BIMCO proyecta una desaceleración del crecimiento de los volúmenes de contenedores y una normalización de la demanda de buques, con ambos indicadores creciendo entre 2,5% y 3,5% anual en 2026 y 2027, manteniendo sin cambios su proyección previa para 2026 y extendiéndola a 2027. En este escenario, el informe subraya que “nuestro pronóstico de crecimiento de los volúmenes de carga para 2026 y 2027 es ligeramente inferior al crecimiento económico global proyectado por el FMI”, con un multiplicador PIB estimado “en torno a 0,95 durante los próximos dos años”.

En cuanto a los riesgos, BIMCO advierte que “si la burbuja de la IA estalla, tememos que el crecimiento de los volúmenes de carga en 2026 podría terminar 1 punto porcentual por debajo de lo que hemos previsto”, esto en referencia a una eventual corrección abrupta de las inversiones y expectativas en torno a la inteligencia artificial, que podría afectar el crecimiento económico global y, por extensión, la demanda de transporte de carga contenerizada. Más relevante aún, añade que “si las rutas de los buques a través del Mar Rojo y el Canal de Suez se normalizan, estimamos que la demanda de buques caerá un 10%”.

Por el lado de la oferta, según la proyección “el suministro de capacidad crecerá 6,0% en 2025”, aunque con una revisión a la baja respecto del informe anterior, ya que “la congestión se ha mantenido más alta de lo esperado y las velocidades de navegación han sido menores”. Para los años siguientes, la capacidad crecería “3,0% en 2026 y 3,5% en 2027”.

Pese a este contexto, las órdenes de construcción de nueva capacidad continúan expandiéndose. BIMCO destaca que “el libro de órdenes ha crecido hasta un nuevo máximo histórico de 10,9 millones de TEUs, equivalente a una ratio órdenes/flota de 33,2%”. Ante el desequilibrio del mercado, el informe anticipa que “esperamos que el desguace de buques más antiguos aumente en 2026 y 2027”, concentrándose principalmente en naves menores a 3.000 TEUs.

En términos de balance, BIMCO concluye que “tras un debilitamiento del equilibrio oferta/demanda durante el segundo semestre de 2025, proyectamos que el crecimiento de la oferta y la demanda estará equilibrado en 2026, pero que la oferta crecerá marginalmente más rápido en 2027”, advirtiendo que este escenario depende críticamente de una reducción efectiva de las velocidades de navegación.

