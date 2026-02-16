Los mercados marítimos finalizaron 2025 con resultados mixtos según tipo de buque, en un entorno influido por disrupciones geopolíticas, cambios en patrones comerciales y una postura de inversión más selectiva. Los desvíos de rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza continuaron incidiendo en la demanda, mientras que presiones regulatorias y financieras condicionaron ingresos y decisiones de contratación. Un informe anual elaborado por Veson analiza estas tendencias y su impacto en las perspectivas para 2026.
Graneleros
En el segmento de graneleros, los valores de los Capesize mostraron incrementos interanuales, con alzas aproximadas de 23% para unidades de cinco años y de 25% para buques de diez años. Este comportamiento estuvo asociado a mayores distancias de viaje derivadas de los desvíos en el Mar Rojo.
La contratación de nuevas construcciones repuntó en el segundo semestre, pasando de 169 órdenes en la primera mitad del año a 227 en la segunda. No obstante, el total anual de 396 contratos fue el más bajo desde 2019, en un contexto de precios elevados, plazos de entrega prolongados e incertidumbre en torno a tecnologías de combustibles futuros.
Tanqueros
Los valores de los buques tanque para crudo registraron incrementos en la mayoría de los segmentos de edad, mientras que los tanqueros de productos experimentaron descensos, ampliando la brecha entre ambos mercados.
Las órdenes de nuevas construcciones se redujeron a 291 unidades, un 43% menos que el año anterior. El ajuste reflejó la necesidad de equilibrar planes de renovación de flota con limitaciones en capacidad de astilleros y demoras en entregas.
Portacontenedores
La demanda de tonelaje de segunda mano de tamaño medio se mantuvo activa. Los buques Handy de 15 años aumentaron su valor en torno a 22% y los Panamax en aproximadamente 14%, en un entorno de mercados de fletamento firmes.
Las órdenes de nueva construcción alcanzaron 600 unidades, un alza interanual de 42%. En contraste, el desguace fue limitado, con 13 buques retirados, lo que mantuvo restringida la oferta y extendió la vida operativa de las naves.
LPG
Los buques VLGC registraron ingresos promedio de US$49.300 por día, 14% por encima de 2024, lo que respaldó valores más firmes en este segmento. Sin embargo, las órdenes descendieron a 44 unidades, una caída de 70% interanual, mientras que las transacciones de compra-venta se redujeron 44%, tras dos años de actividad elevada.
LNG
El mercado de LNG estuvo marcado por menores ingresos. Las tarifas de fletamento por un año para buques de gran tamaño cayeron 60% respecto de 2024, y los valores de los activos retrocedieron en todos los rangos de edad.
Las órdenes de nuevas construcciones se situaron en 35 unidades, 48% menos que el año anterior, mientras que el desguace ascendió a 14 buques, en un contexto de mayor presión operativa sobre unidades más antiguas con turbinas de vapor.
Car Carriers
La entrega de nuevos buques incrementó la capacidad de la flota en 10,8% interanual. El índice VV 1-Year 6.500 CEU se ubicó en US$43.500 por día, con una caída de 56% en lo que va del año.
Los valores de activos también retrocedieron, con descensos cercanos a 43% para unidades de 15 años. La actividad de compra-venta se mantuvo en 25 transacciones, en línea con una disponibilidad limitada de tonelaje.
Offshore
En el segmento offshore, la utilización de los PSV descendió aproximadamente 2,5 puntos porcentuales hasta alrededor de 77%, mientras que la utilización de los AHTS se mantuvo cercana a 82%.
Pese a este contexto, los valores de unidades modernas de PSV y AHTS registraron incrementos y se colocaron 37 órdenes de nueva construcción, en el marco de los primeros movimientos orientados a la renovación de flota.
Por MundoMaritimo
