La Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile realizará la versión N°19 del Diplomado de Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios, el cual iniciará el 9 de octubre en modalidad online. El programa de estudios incluye los seguros de transporte marítimo, terrestre, aéreo y portuario, con el objetivo de especializar a quienes se desempeñan o desean incorporarse al sector marítimo. Además, el Diplomado entregará herramientas teóricas y prácticas que les permitirán a los participantes desenvolverse de manera óptima en su actividad profesional.
“El Diplomado se centra en la estructura de las pólizas marítimas—de casco, carga, responsabilidad y otras especiales— a las que hemos añadido un énfasis en la Póliza STP y un módulo sobre Seguros en Salmonicultura. Aunque mantiene la misma estructura de versiones anteriores, cada año revisamos los contenidos para incorporar conocimientos específicos e innovaciones, asegurando su actualización constante”, destaca el Director Académico del Diplomado, Claudio Barroilhet.
El Diplomado está dirigido a todos aquellos profesionales que se relacionan con los riesgos de la navegación, del transporte y su aseguramiento, incluyendo cargadores o consignatarios de carga, armadores u operadores de naves, operadores portuarios, aseguradores, corredores o liquidadores de pólizas marítimas o profesionales del área. Los participantes, recibirán conocimientos sistematizados, coordinados y actualizados respecto a conceptos legales y comerciales.
La importancia de capacitarse
Al finalizar el Diplomado, los participantes serán capaces de identificar y anticipar riesgos asociados a la actividad naviera y al transporte de carga por mar, tierra y aire. El Programa también está diseñado para entregar las herramientas teóricas y prácticas que les permitirán desenvolverse en su actividad, por medio del conocimiento del vocabulario técnico, sistematizado e integrado, que es de uso uniforme en este ramo del comercio internacional, con especial referencia a casos y experiencias entregadas por los docentes.
Al respecto, Barroilhet comenta que “es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados y comprendan en profundidad las pólizas y el mundo de los seguros, que es altamente especializado y dinámico. La industria evoluciona constantemente, incorporando nuevos desafíos como los buques autónomos, la Inteligencia Artificial, los riesgos de ciberseguridad y la clonación de información. Las compañías de seguros buscan desarrollar productos y servicios que respondan a estas necesidades emergentes. Por ello, quienes trabajan en este sector deben conocer tanto los riesgos tradicionales como los nuevos, y mantenerse al día con los productos, tendencias y evolución de la industria”.
Según el director académico, el Diplomado abre diversas oportunidades, ya que permite a los profesionales mantenerse al día con la oferta del mercado de seguros, comprender las necesidades de quienes los contratan y conocer cómo los seguros se adaptan continuamente a nuevos riesgos y requerimientos. “Mantener este nivel de actualización permite a los profesionales chilenos desempeñarse mejor, así como competir a nivel latinoamericano y mundial”, puntualizó.
Contenidos
En detalle, el Plan de estudios del Diplomado incluirá cuatro módulos:
I.- Introducción:
II.- Seguro de Casco
III.- Seguro de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios
IV.- Seguros Especiales
“En cuanto a la relación entre teoría y práctica, nuestros profesores son profesionales que participan activamente en el día a día del sector de los seguros. La metodología combina teoría con práctica bajo el lema ‘aprender haciendo’: los alumnos adquieren conocimientos teóricos, pero también participan en talleres, ejercicios y casos hipotéticos basados en situaciones reales. Esto permite que experimenten y resuelvan escenarios similares a los que enfrentarán en su trabajo, de la mano de la guía de los docentes, asegurando que cuando ejerzan sus funciones ya hayan aplicado previamente los conceptos aprendidos en la Escuela de Seguros”, explicó Barroilhet.
Descuentos
Cabe mencionar que el Diplomado contempla una serie descuentos a los que pueden optar los interesados:
Para más información visitar el sitio www.escueladeseguros.cl
Por MundoMaritimo
Diplomado Internacional de Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios
Diplomado de Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios realizará nueva versión en julio
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.