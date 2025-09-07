La Escuela de Seguros de la Asociación de Aseguradores de Chile realizará la versión N°19 del Diplomado de Seguros de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios, el cual iniciará el 9 de octubre en modalidad online. El programa de estudios incluye los seguros de transporte marítimo, terrestre, aéreo y portuario, con el objetivo de especializar a quienes se desempeñan o desean incorporarse al sector marítimo. Además, el Diplomado entregará herramientas teóricas y prácticas que les permitirán a los participantes desenvolverse de manera óptima en su actividad profesional.

“El Diplomado se centra en la estructura de las pólizas marítimas—de casco, carga, responsabilidad y otras especiales— a las que hemos añadido un énfasis en la Póliza STP y un módulo sobre Seguros en Salmonicultura. Aunque mantiene la misma estructura de versiones anteriores, cada año revisamos los contenidos para incorporar conocimientos específicos e innovaciones, asegurando su actualización constante”, destaca el Director Académico del Diplomado, Claudio Barroilhet.

El Diplomado está dirigido a todos aquellos profesionales que se relacionan con los riesgos de la navegación, del transporte y su aseguramiento, incluyendo cargadores o consignatarios de carga, armadores u operadores de naves, operadores portuarios, aseguradores, corredores o liquidadores de pólizas marítimas o profesionales del área. Los participantes, recibirán conocimientos sistematizados, coordinados y actualizados respecto a conceptos legales y comerciales.

La importancia de capacitarse

Al finalizar el Diplomado, los participantes serán capaces de identificar y anticipar riesgos asociados a la actividad naviera y al transporte de carga por mar, tierra y aire. El Programa también está diseñado para entregar las herramientas teóricas y prácticas que les permitirán desenvolverse en su actividad, por medio del conocimiento del vocabulario técnico, sistematizado e integrado, que es de uso uniforme en este ramo del comercio internacional, con especial referencia a casos y experiencias entregadas por los docentes.

Al respecto, Barroilhet comenta que “es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados y comprendan en profundidad las pólizas y el mundo de los seguros, que es altamente especializado y dinámico. La industria evoluciona constantemente, incorporando nuevos desafíos como los buques autónomos, la Inteligencia Artificial, los riesgos de ciberseguridad y la clonación de información. Las compañías de seguros buscan desarrollar productos y servicios que respondan a estas necesidades emergentes. Por ello, quienes trabajan en este sector deben conocer tanto los riesgos tradicionales como los nuevos, y mantenerse al día con los productos, tendencias y evolución de la industria”.

Según el director académico, el Diplomado abre diversas oportunidades, ya que permite a los profesionales mantenerse al día con la oferta del mercado de seguros, comprender las necesidades de quienes los contratan y conocer cómo los seguros se adaptan continuamente a nuevos riesgos y requerimientos. “Mantener este nivel de actualización permite a los profesionales chilenos desempeñarse mejor, así como competir a nivel latinoamericano y mundial”, puntualizó.

Contenidos

En detalle, el Plan de estudios del Diplomado incluirá cuatro módulos:

I.- Introducción:

Introducción al negocio marítimo y portuario.

Riesgos Marítimos.

Compraventa Internacional de mercancías.

Incoterms y créditos documentarios.

Transporte marítimo y fletamento de naves.

II.- Seguro de Casco

Seguro de Casco Marítimo y Relacionados.

Seguros de construcción y reparación de naves.

Suscripción de Seguros de Casco Marítimo.

Seguros Marítimos.

III.- Seguro de Transporte Marítimo y Riesgos Portuarios

Seguros de Terminales Portuarios.

Seguros de Transporte Marítimo de Carga.

Seguros de Transporte Terrestre y Aéreo de Carga.

Carga de Proyectos y DSU.

IV.- Seguros Especiales

Funcionamiento y coberturas de los P & I.

“En cuanto a la relación entre teoría y práctica, nuestros profesores son profesionales que participan activamente en el día a día del sector de los seguros. La metodología combina teoría con práctica bajo el lema ‘aprender haciendo’: los alumnos adquieren conocimientos teóricos, pero también participan en talleres, ejercicios y casos hipotéticos basados en situaciones reales. Esto permite que experimenten y resuelvan escenarios similares a los que enfrentarán en su trabajo, de la mano de la guía de los docentes, asegurando que cuando ejerzan sus funciones ya hayan aplicado previamente los conceptos aprendidos en la Escuela de Seguros”, explicó Barroilhet.

Descuentos

Cabe mencionar que el Diplomado contempla una serie descuentos a los que pueden optar los interesados:

10% Asociados AACH, AAP, ABA, AGIS, APESEG, ASES, APADEA, AACS, APCS, ANS, FEDESEG, IMESFAC, ACOSEG, ABOCOSER, ASEGURADORA DEL SUR y SEGUROS EQUINOCCIAL

10% (2 participantes de la misma empresa).

15% (3 a 4 participantes de la misma empresa).

15% (exalumnos de diplomados).

20% (5 o más participantes de la misma empresa).

Por MundoMaritimo