Cónsul de Chile en Panamá se refirió a las prioridades agenda bilateral

Cristián Jara, cónsul de Chile en Panamá e integrante de la misión diplomática que encabeza el embajador Francisco Cruz en el país centroamericano, se refirió en detalle con MundoMarítimo, acerca de la agenda bilateral que fue tratada durante la visita oficial del Presidente Juan Carlos Varela, la que incluyó sendas visitas a los puerto de Valparaíso y San Antonio.



El diplomático explicó que el interés por visitar los principales puertos de Chile para la comitiva de Panamá, se debe a que gran parte del PIB de Chile pasa por los puertos de Valparaíso, San Antonio y también Quintero y por la especial y natural relación que hay entre Panamá y la Quinta región.



“Panamá es Canal y Chile es puerto, así que en ese sentido somos dos países que tienen que caminar juntos, complementarse y ser aliados estratégicos. Ellos como tránsito nuestro a la costa este de Estados Unidos y hacia los destinos del Atlántico y nosotros, como una plataforma de exportación e importación desde y hacia el Asia-Pacifico”, sostuvo.



Explicó que durante la visita también se firmaron en el palacio de La Moneda una serie de memorándums de entendimiento en materias de diversa índole, destacando especialmente que “no es normal que un Presidente visitante salga de Santiago y de la región Metropolitana. Tenemos al Presidente en la región, que es precisamente la más preponderante en la relación Chile-Panamá”.



Agenda bilateral



Respecto a los puntos importantes que marcan la relación bilateral, el diplomático señaló que “el punto de inflexión de la agenda pública y que de alguna manera es un catalizador de la relación fue la inauguración del Canal Ampliado, que puso la luz de alerta al desarrollo portuario chileno, en cuanto a estar ad hoc a esa capacidad para ser competitivo”.



Según planteó el Presidente Juan Carlos Varela- comenta Jara-, “se debe potenciar la complementariedad en el tema de los cruceros, la rutas que se generen y el rol naviero que le compete a Chile”.



En ese sentido recalcó que “nuestro país es el primer usuario de Latinoamérica y el tercero en el mundo, lo que se manifiesta con hechos concretos. Por ejemplo, nuestros capitales presentes en Hapag Lloyd que en diciembre de 2016 produjeron el tránsito de un buque de propiedad de esa naviera, siendo el más grande que había cruzado la vía en esa fecha”.



Cristian Jara planteó que “el desafío nuestro como Embajada y como Misión Diplomática es darle valor público a esa operación privada. En ese sentido, hemos impulsado el hub alimentario en Panamá, además de otras materias extraportuarias como la cooperación en temas patrimoniales y culturales y tratando de nutrir la agenda bilateral de una envergadura más allá de lo simbólico”.



Respecto a la mirada existente en Panamá, sobre el desarrollo marítimo portuario en Chile. El cónsul indicó que “en general hay gran admiración por Chile y sus prácticas. Además de países amigos hay un respeto y admiración mutua”, sostuvo.



Agregó que “en cuanto a la naturaleza portuaria de Chile, ellos saben que somos un país con una de las costas más extensas del mundo, con un mapa portuario que ya lo quisiera cualquier país y desperdiciar esa capacidad instalada natural sería absurdo”.



Finalmente señaló que “hoy tenemos la capacidad de enfrentar los desafíos presentes y la tarea es tenerla también para afrontar los desafíos futuros y que ya no están en el lejano plazo, sino que están en el mediano plazo. En los temas marítimos portuarios no tenemos que ser un actor más, si no que ser un actor de real relevancia”.



Por MundoMarítimo