La cooperación entre asociaciones marítimas que representan a mercados tradicionalmente competidores fue uno de los principales temas destacados durante la Asamblea General Anual (AGM) y la Conferencia 2026 de WISTA International, celebrada entre el 28 y el 30 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Organizado conjuntamente por WISTA Malasia, WISTA Singapur y WISTA Hong Kong RAE de China, el evento reunió a profesionales de los sectores marítimo, logístico y del comercio internacional bajo el lema “Conectando fronteras, impulsando el cambio: Asia configura el futuro del sector marítimo y el comercio”.

Durante la conferencia, el ministro de Transporte de Malasia destacó la importancia de la colaboración entre las tres asociaciones, cuyas respectivas industrias marítimas tradicionalmente compiten entre sí.

Esta perspectiva fue compartida por Tara Kenny, integrante de WISTA y representante de STONE Studio, quien participó en actividades tanto en Singapur como en Kuala Lumpur.

En declaraciones a MundoMarítimo, Kenny destacó que la cooperación entre las tres asociaciones demostró cómo las redes profesionales pueden identificar objetivos comunes y establecer vínculos significativos más allá de la competencia entre mercados.

Desarrollo institucional y liderazgo

La conferencia también abordó temas relacionados con el liderazgo femenino, la fuerza laboral marítima, las alianzas internacionales y las experiencias de las mujeres a bordo de los buques.

Otro aspecto destacado fue el balance de los cuatro años de presidencia de Elpi Petraki al frente de WISTA International, período caracterizado por avances en el posicionamiento internacional de la asociación, su desarrollo organizacional y su participación en iniciativas de apoyo a la industria marítima.

Entre estas iniciativas figuraron programas de becas desarrollados en colaboración con el Institute of Chartered Shipbrokers y la contribución de WISTA al informe Review of Maritime Transport 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La organización también fortaleció su estructura administrativa mediante la incorporación de Laura Betteley, primera empleada de WISTA International, quien actualmente se desempeña como directora de Coordinación Global, con el apoyo de Markella Kaminaris como ejecutiva de Administración.

La AGM también marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Céline Mortier, quien sucedió a Petraki en la presidencia de WISTA International.

Colaboración y visibilidad internacional

Desde sus respectivos ámbitos de especialización, MundoMarítimo y STONE Studio han contribuido a fortalecer las comunicaciones y la visibilidad global de WISTA International.

Como socio de medios, MundoMarítimo apoya la difusión de las actividades, iniciativas y avances de WISTA International entre los actores de la industria marítima y portuaria de América Latina, contribuyendo a vincular a la asociación con la comunidad marítima de la región.

Por su parte, STONE Studio desarrolló la nueva identidad visual de WISTA International, presentada en Barcelona en octubre de 2025, y diseñó y desarrolló su nuevo sitio web como parte del proceso de modernización institucional de la organización.

Paralelamente a este trabajo, JLA Communication, socio de larga trayectoria de STONE studio en el ámbito de las comunicaciones, fue designado por Elpi Petraki y su Comité Ejecutivo para apoyar las comunicaciones de WISTA International, contribuyendo a ampliar su alcance y visibilidad internacional.

Tara Kenny destacó la importancia de estas contribuciones y el valor de promover vínculos entre profesionales y organizaciones del sector marítimo de distintos países.

Claudia Magna, fundadora y directora comercial de MundoMarítimo, destacó que estas alianzas no solo reflejan un espíritu de colaboración compartido, sino que también desempeñan un papel importante en la comunicación y difusión efectiva del amplio trabajo que WISTA International desarrolla a nivel mundial, fortaleciendo su visibilidad y vinculación con la industria marítima global.

De cara al futuro, WISTA International continuará fortaleciendo su red global bajo su nuevo liderazgo, mientras que su próxima Asamblea General Anual y Conferencia está programada para celebrarse en Brasil en 2027.

Por MundoMaritimo