WISTA International celebró entre el 28 y el 30 de octubre su Asamblea General Anual (AGM) y Conferencia Internacional 2026 en Kuala Lumpur, Malasia, encuentro que congregó a profesionales y representantes de más de 30 asociaciones nacionales para abordar los desafíos del transporte marítimo, la sostenibilidad, la digitalización y el liderazgo femenino.

La organización, que supera las 6.500 integrantes en más de 64 países, inició una nueva etapa institucional con la elección de Céline Mortier como presidenta, sucediendo a Elpi Petraki, quien concluyó cuatro años de gestión. La renovación del Comité Ejecutivo incluyó el nombramiento de Amsha Gengan como secretaria general, mientras que Maryana Yarmolenko Stober y Diruni Chanmugam fueron elegidas como nuevas integrantes. En la estructura internacional también participa la uruguaya Mariella Collazzi, elegida tesorera en 2025.

Durante la AGM se destacaron los avances de WISTA en materia de cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI), la Cámara Naviera Internacional (ICS) y Naciones Unidas, además de programas de formación, desarrollo profesional y liderazgo inclusivo.

América Latina refuerza su participación

La presencia de representantes latinoamericanas fue uno de los aspectos destacados de la convocatoria internacional. WISTA Brasil participó con una delegación integrada por Noemi Vassdal, Ana Paula da Costa, Fernanda Pierotti, Luciana Suman, Patrícia Winter, Flavia Melo, Fernanda Mattos, Taina Magalhães y Marcela Lima Rocha. Por su parte, WISTA Uruguay estuvo representada por Alessandra Schewe y Mariella Collazzi, quien además ejerce como tesorera del Comité Ejecutivo de WISTA International.

Desde Panamá, Roxana Ortega, presidenta de WISTA Panamá, fue anunciada como participante del panel dedicado a la conexión entre buques, puertos y comercio internacional. “Me siento muy agradecida con WISTA International por la oportunidad de presentar los avances del Comité de Puertos y de participar en el panel sobre temas portuarios. En el comité compartimos nuestra iniciativa relacionada con los estándares S-100 y S-200, que representan la evolución de la navegación desde sistemas analógicos hacia un entorno verdaderamente digital”, señaló Ortega en conversación con MundoMaritimo.

Ortega agregó que “por otro lado, en el panel de discusión tuve la oportunidad de discutir diversos temas, entre ellos, que la digitalización no debe verse solamente como una inversión tecnológica, sino como una herramienta para mejorar la competitividad, la seguridad, la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras cadenas de suministro”

Cabe mencionar que la participación regional puso de relieve la contribución de profesionales latinoamericanas a las actividades y debates internacionales de la asociación.

Al respecto, Ortega dijo que “la participación de las asociaciones latinoamericanas en esta edición ha sido valiosa y representa un avance importante para la región. Al mismo tiempo, considero que todavía existe espacio para una participación aún mayor, y lo menciono desde la perspectiva de fomentar una invitación, ya que los espacios están disponibles y WISTA International ofrece un apoyo muy importante a las Asociaciones Nacionales Miembro, los NWAs”.

La red de contactos, el acceso a conocimiento especializado, la visibilidad internacional y las alianzas que ofrece WISTA International son impresionantes para toda la industria, señala la presidenta de WISTA Panamá. En esa línea puntualiza que “el impacto que podemos alcanzar como mujeres en el sector marítimo-portuario dependerá directamente de nuestra participación activa, asistiendo a los eventos, mostrando nuestro conocimiento, experiencia, postularnos para comités, compartir experiencias, presentar proyectos y llevar la voz de nuestros puertos y nuestras realidades regionales a los espacios globales”.

Brasil y Turquía recibirán las próximas asambleas

Entre las decisiones adoptadas durante la AGM se confirmó que Brasil será sede de la próxima edición de WISTA International AGM & Conference en 2027, mientras que Estambul, Turquía, fue elegida para recibir el encuentro de 2028.

Al respecto, Ortega comentó: “Que Brasil haya sido elegido como sede de la próxima AGM de WISTA International en 2027 es una demostración de la confianza que las presidentas y las asociaciones miembros de todo el mundo depositan en Brasil para organizar un evento de esta magnitud. Un AGM internacional exige una organización muy sólida, coordinación logística, contenido de alto nivel y una hospitalidad que genere espacios reales de conexión; precisamente eso hemos visto en la excelente organización de Hong Kong SAR, Singapur y Malasia”.

Continuó diciendo que para América Latina es una gran oportunidad, y donde Brasil está asumiendo ese reto de demostrar el valor, la capacidad y el potencial de la región dentro de la industria marítima, portuaria y logística. “WISTA Panamá se siente muy orgullosa de que Brasil haya dado este paso, porque permitirá acercar la misión y la visión de WISTA International a más mujeres de nuestra región, fortalecer las redes latinoamericanas y mostrar al mundo el liderazgo femenino que estamos construyendo desde América”, puntualizó Ortega.

Transformación tecnológica y desarrollo del talento

La conferencia de Kuala Lumpur, organizada conjuntamente por WISTA Malaysia, WISTA Singapore y WISTA Hong Kong SAR China, se desarrolló bajo el lema “Bridging Borders, Driving Change: Asia Shaping the Future of Maritime and Trade”.

Durante la inauguración, el ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke Siew Fook, destacó el papel estratégico de Asia en el comercio marítimo mundial y la necesidad de continuar invirtiendo en infraestructura portuaria, conectividad, digitalización y descarbonización. Asimismo, subrayó la importancia de preparar a las nuevas generaciones para los cambios asociados a la inteligencia artificial y la automatización, junto con ampliar las oportunidades de participación femenina en cargos de liderazgo.

“Considero esencial incluir en la agenda internacional la transición energética de los puertos. Buques más grandes, especializados y multimodal en combustibles exigirán decisiones tempranas sobre infraestructura, electrificación de muelles, almacenamiento y manipulación segura de combustibles alternativos, fortalecimiento de las redes eléctricas y actualización de marcos regulatorios. El desafío no es únicamente técnico; también es comercial y financiero, porque puertos y navieras deben compartir riesgos e inversiones para que los corredores verdes sean viables”, expresó Ortega.

Finalmente, dijo, “debemos colocar en el centro de la conversación el desarrollo de las personas. La automatización y la digitalización generarán nuevas oportunidades, pero también requieren una gestión cuidadosa del cambio”.

La conferencia concluyó su programa con visitas técnicas y actividades orientadas al intercambio de experiencias entre profesionales del sector.

Cabe destacar que MundoMaritimo participó como Media Partner internacional de WISTA International AGM & Conference 2026.

Por MundoMaritimo