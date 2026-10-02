La descarbonización, la digitalización, los cambios en los patrones del comercio mundial y la creciente influencia de Asia están reconfigurando la industria marítima. Para WISTA International, sin embargo, esta transformación no dependerá únicamente de nuevas tecnologías e infraestructura, sino también de la capacidad del sector para invertir en las personas.

Así lo plantea la presidenta de WISTA International, Elpi Petraki, quien destaca que Asia ofrece importantes lecciones por su capacidad para integrar innovación, formación y desarrollo de capital humano. “Las personas están en el corazón de la transformación de la industria y el éxito dependerá de reconocerlo y de acceder al conjunto más amplio posible de talentos”, sostiene.

De acuerdo con Clarkson Research y ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD, China, República de Corea y Japón representaron el 91% de los buques fabricados a nivel mundial durante 2025. Singapur, en tanto, mantuvo por decimotercer año consecutivo el liderazgo entre los principales hubs marítimos del mundo, mientras Filipinas continúa siendo uno de los principales proveedores de gente de mar certificada bajo el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW).

Tecnología, talento y liderazgo

Para Petraki, el avance asiático no responde solo a la escala de sus inversiones. La cooperación entre gobiernos, empresas e instituciones educativas también ha permitido desarrollar ecosistemas orientados a nuevas capacidades profesionales.

Singapur, India y Corea del Sur cuentan con iniciativas dirigidas a preparar una fuerza laboral marítima para los desafíos de la digitalización, la descarbonización y el liderazgo, incluyendo programas específicos para ampliar la participación femenina en funciones técnicas y de decisión.

En este contexto, Petraki enfatiza que “la inclusión no consiste en reemplazar hombres por mujeres, sino en trabajar juntos para empoderar a todos”.

WISTA International sostiene que durante los últimos años ha aumentado la disponibilidad de datos sobre participación femenina y sobre las barreras que todavía persisten en el sector. La encuesta IMO-WISTA Women in Maritime Survey 2024 mostró avances moderados de mujeres en posiciones ejecutivas y una mayor presencia de políticas de diversidad e inclusión en empresas con mujeres en cargos de liderazgo.

De la sensibilización a cambios concretos

Otro de los focos está en las condiciones laborales a bordo. Estudios previos impulsados por WISTA International y otras organizaciones marítimas evidenciaron situaciones de acoso, intimidación y violencia que afectan especialmente a mujeres que trabajan en buques.

Desde el 1 de enero de 2026, las modificaciones al Código STCW incorporan formación obligatoria para prevenir y responder a situaciones de violencia y acoso entre la gente de mar.

Para Petraki, esto refleja un cambio relevante: la construcción de espacios de trabajo seguros y respetuosos comienza a formar parte de los estándares profesionales del sector y no solo de políticas internas de determinadas compañías.

Sin embargo, advierte que la mayor visibilidad no debe confundirse con igualdad plena. “Debemos tener cuidado de no confundir visibilidad con igualdad, ni progreso con una tarea terminada”, señala.

WISTA International se reúne en Kuala Lumpur

Estos temas, formarán parte de la próxima WISTA International AGM & Conference 2026, que se realizará en Kuala Lumpur del 28 al 30 de octubre, organizada conjuntamente por WISTA Hong Kong SAR China, WISTA Malaysia y WISTA Singapore. Cabe mencionar que MundoMaritimo participará como Media Partner del encuentro, apoyando la difusión de sus principales contenidos para la comunidad marítimo-portuaria de América Latina.

Petraki, quien concluye su período como presidenta de WISTA International, resume el desafío en una idea central que será subrayada en el encuentro: “las personas son nuestro mayor activo”.

Por MundoMaritimo