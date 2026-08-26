La producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela han registrado una recuperación durante 2026, acompañada por un cambio en los destinos del crudo y en los segmentos de tanqueros utilizados para su transporte, según un análisis de Poten & Partners.

El informe señala que, hacia fines de 2025, la producción venezolana de crudo se ubicaba entre 840.000 y 1 millón de barriles diarios (Mb/d), mientras que las exportaciones habían descendido hasta unos 500.000 b/d. Tras los cambios registrados a comienzos de 2026, la producción habría aumentado a 1,25 Mb/d y los embarques al exterior superan regularmente 1 Mb/d.

Estados Unidos reemplaza a China como principal destino

Uno de los principales cambios descritos por Poten & Partners corresponde a la composición de los mercados de destino. Antes de 2026, cerca de 70% del crudo venezolano se dirigía a China y alrededor de 30% era exportado a Estados Unidos por Chevron, identificada en el informe como la principal presencia occidental que permanecía en el país.

El flujo hacia China se interrumpió posteriormente, mientras que entre 50% y 75% del crudo venezolano se destina actualmente a Estados Unidos. El resto de las exportaciones tiene como destinos Europa e India.

El análisis atribuye este cambio a una nueva gestión de las ventas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), junto con la autorización a operadores comerciales occidentales, entre ellos Vitol y Trafigura, para retirar crudo almacenado y dirigirlo principalmente hacia refinerías de la costa estadounidense del Golfo de América.

Poten & Partners señala que esas instalaciones están adaptadas al procesamiento de crudos pesados y con alto contenido de azufre, características del petróleo venezolano.

Cambio en los segmentos de tanqueros

La modificación de los destinos también alteró los tipos de buques empleados en el transporte del crudo. Antes de enero de 2026, los VLCC concentraban buena parte de los embarques hacia China. Este segmento continúa participando en los envíos con destino a India, mientras que las rutas hacia Estados Unidos y Europa son atendidas principalmente por Aframaxes y Suezmaxes.

El informe también diferencia el tipo de flota utilizada. Mientras los cargamentos hacia China se transportaban anteriormente en VLCC asociados a la denominada flota en la sombra, los embarques actuales hacia Estados Unidos y Europa se realizan principalmente mediante tanqueros de flota convencional.

Infraestructura limita el crecimiento

Pese al aumento de producción, Venezuela todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados durante la década de 1990, cuando alcanzó aproximadamente 3,2 Mb/d, según el análisis.

El análisis identifica el deterioro de la infraestructura como uno de los principales límites para una recuperación adicional. El documento menciona décadas de falta de inversión, corrupción y desgaste de instalaciones, con afectaciones en oleoductos, refinerías y pozos.

El país cuenta, no obstante, con reservas probadas de petróleo que el informe identifica como las mayores del mundo. Además, compañías occidentales han comenzado a suscribir nuevos acuerdos de inversión con Venezuela, los que podrían incrementar la producción y las exportaciones y, con ello, la demanda de transporte marítimo de crudo.

Por MundoMaritimo