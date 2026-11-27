El transporte marítimo mundial atraviesa una encrucijada marcada por la desaceleración del comercio, las tensiones geopolíticas, la incertidumbre arancelaria y los desafíos de la transición energética. Así lo establece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su informe “Review of Maritime Transport 2026”, que proyecta un crecimiento nulo de los volúmenes de carga transportada vía marítim}a durante este año y una recuperación del 3,2% en 2027.
El reporte, titulado “El transporte marítimo en una encrucijada: navegando entre riesgos, sostenibilidad y resiliencia” y al cual accedió MundoMaritimo, analiza la evolución del comercio internacional, la flota mercante, los fletes, el desempeño portuario y los avances regulatorios, con el propósito de identificar medidas que permitan fortalecer la capacidad del sector para enfrentar las disrupciones.
De acuerdo con el reporte, en 2025, lo volúmenes de carga transportad vía marítima a nivel global alcanzó los 12.300 millones de toneladas, registrando un crecimiento del 1,9%, inferior al 3,9% de 2024. Además, durante 2026, cuatro corredores estratégicos han enfrentado dificultades simultáneas: el Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y el Mar Negro.
“Las disrupciones ahora ocurren con mayor frecuencia y, cada vez más, de manera simultánea”, advierte Pedro Manuel Moreno, secretario general interino de la UNCTAD, en el prólogo del documento.
Reconfiguración del comercio y costos del transporte
Uno de los principales hallazgos del informe es que la continuidad de los flujos comerciales no necesariamente refleja una mayor resiliencia estructural. Es así como, la distancia media recorrida por tonelada de carga pasó de 5.065 millas náuticas en 2023 a 5.269 en 2025, proyectándose que alcance las 5.349 millas en 2026. “El aumento de las toneladas-milla por sí solo no implica un comercio más sólido”, señala el reporte, explicando que los trayectos más extensos pueden incrementar los costos de transporte e inventario, los plazos de entrega y la exposición a nuevas disrupciones.
El transporte marítimo contenerizado, en tanto, mostraría un comportamiento más favorable, con un crecimiento proyectado del 3,3% en 2026 y del 3,5% en 2027. La UNCTAD identifica, además, una mayor diversificación geográfica de estos flujos de volúmenes, con las rutas Sur-Sur, Norte-Sur y los corredores secundarios Este-Oeste registrando en 2025 un mayor dinamismo que las principales rutas Este-Oeste.
Sin embargo, las tarifas spot de contenedores aumentaron a más del doble entre enero y agosto de 2026, mientras que la crisis en Ormuz impulsó los fletes de los tanqueros a niveles excepcionalmente elevados.
El impacto del encarecimiento de los combustibles marinos resulta especialmente significativo para los países menos adelantados, donde un alza sostenida podría generar, exclusivamente a través de los costos del transporte marítimo, un incremento de los precios al consumidor cercano al doble del promedio mundial.
Renovación de la flota y desempeño portuario
Otro desafío identificado por la UNCTAD es el desequilibrio entre la expansión de la capacidad de transporte marítimo y la evolución de la demanda. Al 1 de enero de 2026, la flota mercante global registró un crecimiento del 3,5%, mientras que más de dos de cada cinco buques superaban los 20 años de antigüedad.
El organismo advierte sobre el riesgo de sobrecapacidad, particularmente en el segmento de portacontenedores, ante las crecientes entregas de nuevas unidades, el limitado desguace de buques y una eventual normalización de los tránsitos a través del Mar Rojo.
En materia de descarbonización, recomienda acelerar la renovación de la flota mediante marcos normativos predecibles, mecanismos de financiamiento e inversiones en infraestructura para el suministro de combustibles alternativos.
Respecto de los puertos, el informe plantea la necesidad de ampliar la capacidad de muelles, terminales y áreas de almacenamiento, mejorar la conectividad con el hinterland y fortalecer la coordinación entre autoridades portuarias, operadores de terminales y líneas navieras.
Hacia una resiliencia estructural
En el ámbito normativo, la UNCTAD destaca la entrada en vigor, en noviembre de 2027, del “Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en relación con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas” o Convenio HNS de 2010, que establecerá un sistema de indemnización por daños derivados del transporte marítimo de este tipo de cargas.
Como conclusión transversal, el organismo propone incorporar la “resiliencia desde el diseño y la sostenibilidad por defecto” en las estrategias del sector —es decir, anticipar las disrupciones desde la etapa de planificación e incorporar la sostenibilidad ambiental como criterio habitual en las decisiones operacionales y de inversión—, mediante planes de continuidad operacional para rutas marítimas, coordinados entre países y probados antes de que ocurran las crisis.
“Ningún gobierno, línea naviera o puerto puede construir esto por sí solo. Los países en desarrollo necesitan financiamiento asequible, tecnología y competencias para participar en condiciones equitativas”, concluye Moreno.
Por MundoMaritimo
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