América Latina y el Caribe concentraron apenas el 11% de las exportaciones mundiales de productos basados en biodiversidad durante 2024, equivalentes a US$402.000 millones, pese a contar con una de las mayores reservas de recursos biológicos del planeta. Así lo revela el informe Global Trade Update, publicado en octubre de 2026 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que advierte sobre las dificultades de las economías en desarrollo para capturar una mayor proporción del valor generado por estos intercambios comerciales.
De acuerdo con el organismo, las exportaciones globales de aproximadamente 1.800 productos de origen biológico alcanzaron cerca de US$3,8 billones en 2024, equivalentes al 17,3% del comercio global de cargas. Sin embargo, su distribución presenta importantes diferencias regionales: Europa concentró el 49% del total, seguida de Asia con el 24%, mientras que América Latina y el Caribe y América del Norte registraron participaciones del 11% cada una. África representó el 3% y Oceanía el 2%.
El informe destaca que América Latina y el Caribe, junto con África, albergan aproximadamente dos tercios de la biodiversidad mundial, pero mantienen una participación relativamente limitada en las exportaciones globales de productos derivados de estos recursos.
Potencial de diversificación exportadora
La relevancia de estos productos para las economías latinoamericanas es considerable. Según UNCTAD, “el comercio de bienes basados en biodiversidad representó el 28% del intercambio total de cargas de América Latina y el Caribe durante 2024, considerando exportaciones e importaciones, la mayor proporción entre las regiones analizadas”.
Estos productos comprenden alimentos, bebidas, ingredientes naturales y fibras, entre otros bienes de origen biológico. Su participación en el comercio regional evidencia oportunidades para ampliar la diversificación productiva y fortalecer las cadenas de valor vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
No obstante, el organismo advierte que “disponer de recursos naturales no garantiza una mayor participación en las etapas de producción que generan más valor económico”. Para avanzar en esa dirección, considera necesario fortalecer las capacidades industriales, incorporar procesos de transformación y facilitar el acceso a tecnologías y financiamiento.
En este contexto, UNCTAD plantea que el desafío no consiste únicamente en incrementar los volúmenes comercializados, sino también en desarrollar actividades de procesamiento e innovación que permitan retener una mayor proporción de los beneficios económicos en los países productores.
Barreras comerciales y acceso a mercados
El informe identifica las políticas comerciales, los aranceles, las medidas no arancelarias y los estándares de sostenibilidad como factores determinantes para la competitividad de estos productos en los mercados internacionales.
Entre las principales dificultades se encuentran los requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios, así como los costos asociados a certificaciones, trazabilidad y cumplimiento normativo. Estas exigencias pueden representar obstáculos especialmente significativos para pequeños productores y empresas con capacidades financieras y tecnológicas limitadas.
UNCTAD sostiene que “mejorar la infraestructura de certificación, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer la cooperación comercial permitiría facilitar la incorporación de productores de economías en desarrollo a cadenas internacionales de mayor valor”.
Asimismo, destaca la importancia de promover cadenas regionales de procesamiento y comercialización, junto con mecanismos que aseguren una distribución más equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de la biodiversidad.
Comercio sostenible y generación de valor
La economía circular constituye otra de las oportunidades identificadas por el organismo. El aprovechamiento de residuos agrícolas, fibras naturales y subproductos biológicos puede favorecer el desarrollo de nuevas actividades industriales y comerciales, sin depender exclusivamente de la expansión de la producción primaria.
En esta línea, el informe destaca que “las empresas y asociaciones que aplican los principios de BioTrade registraron ventas cercanas a US$50.500 millones durante 2024, considerando mercados nacionales e internacionales, cifra que refleja el desarrollo de actividades comerciales vinculadas al uso sostenible de la biodiversidad”.
De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP17), programada entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia, UNCTAD subraya la necesidad de integrar las políticas comerciales, industriales y ambientales para que los países en desarrollo puedan aprovechar las oportunidades del comercio internacional sin incrementar las presiones sobre los ecosistemas.
Para América Latina y el Caribe, el desafío será traducir su disponibilidad de recursos biológicos en una mayor diversificación exportadora, capacidad de procesamiento y participación en los segmentos de mayor valor agregado del comercio mundial.
Por MundoMaritimo
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