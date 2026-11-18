Ultratug dio a conocer en Valdivia, sur de Chile, el resultado de los trabajos de restauración del “Ultramar”, el primer remolcador de su flota, incorporado en 1966 y que tendrá una nueva función vinculada a la formación de estudiantes de Ingeniería Naval de la Universidad Austral de Chile. La recuperación de la embarcación se extendió durante varios meses y estuvo a cargo de personal de la compañía y más de una decena de empresas nacionales, e incluyó la recuperación de su motor original y otros componentes.
La presentación se realizó el 9 de noviembre, durante una ceremonia conmemorativa por los 60 años de Ultratug, que reunió a representantes de la industria marítima, naviera y portuaria, autoridades, proveedores y colaboradores de la compañía.
Restauración y características del remolcador
El “Ultramar” inició sus operaciones en Arica en enero de 1966, marcando el comienzo de las actividades de la empresa fundada por el capitán Albert von Appen. Seis décadas después, la embarcación fue sometida a trabajos de restauración que comprendieron la recuperación de su motor original de 550 caballos de fuerza, el sistema de propulsión, las toberas y el timón, entre otros componentes.
Los trabajos permitieron recuperar también los tradicionales colores blanco y azul de la compañía. Durante su presentación, la nave permaneció amarrada a un muelle del río Valdivia, donde pudo ser recorrida por los asistentes.
Tras seis décadas desde su incorporación a la flota, el “Ultramar” tendrá una nueva función vinculada a la formación de estudiantes de Ingeniería Naval de la Universidad Austral de Chile. Su restauración incluyó la recuperación del motor original, el sistema de propulsión y el timón.
Desafíos del sector
Durante la ceremonia, el gerente general de Ultratug, Cristián Lyon, identificó entre los principales desafíos del sector de remolcadores: la eficiencia energética, la reducción de emisiones, las nuevas tecnologías de propulsión, la digitalización y la inteligencia artificial.
El ejecutivo también mencionó la necesidad de continuar formando personas, incorporar más mujeres a la actividad marítima y abrir oportunidades a nuevas generaciones.
Cabe mencionar que, actualmente, Ultratug dispone de una flota de 67 remolcadores portuarios, un AHTS —buque de manejo de anclas, remolque y suministro para operaciones offshore— y diez lanchas. Sus operaciones abarcan más de 50 puertos en siete países de América, con una dotación cercana a los 1.000 trabajadores. Según la compañía, realiza aproximadamente 100 maniobras diarias.
Por MundoMarítimo
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