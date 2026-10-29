El pasado 28 de octubre, el trabajo diario de los equipos de Ultraport Valparaíso en las operaciones donde están presente tuvo su reconocimiento: IST le entregó a la empresa la Distinción a la Excelencia 2026 de la Región de Valparaíso; premio destaca sus resultados en la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

El galardón es parte de la Distinción Anual en Prevención del IST, que cada año reconoce a las organizaciones adherentes que logran que sus trabajadores se desempeñen en entornos más sanos y seguros. Se otorga en tres categorías según el tamaño de la empresa: de 1 a 50 trabajadores, de 51 a 300 y más de 300.

David Álvarez, gerente de Ultraport Valparaíso, valoró el logro: “Este reconocimiento es de los equipos que están en el terminal todos los días. Para nosotros, la cultura de seguridad es un valor esencial y no un requisito que se cumple. Es la base de la excelencia operacional con la que resguardamos a las personas y al entorno. La seguridad se construye en la conversación antes de cada turno, en líderes que dan el ejemplo y en la confianza para detener una faena cuando algo no está bien. Cuidar a las personas es lo primero que tenemos que hacer bien”.

Para obtener la Distinción a la Excelencia, una empresa debe cumplir tres requisitos en los dos periodos evaluados: no registrar accidentes del trabajo fatales ni con incapacidad permanente con derecho a pensión; mantener una tasa de accidentabilidad promedio igual o inferior a 2,6% y bajo la tasa nacional de su actividad económica, según los indicadores de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), y cumplir con todas las exigencias legales de seguridad vigentes.

Raúl Rojas, gerente de Prevención Nacional del IST, señaló: “Esta distinción reconoce una cultura donde cuidarse y cuidar a otros es la base de la operación diaria. El logro de Ultraport Valparaíso refleja que, cuando la seguridad se instala como un valor intransable y se trabaja en equipo de manera constante, es posible alcanzar la excelencia y proteger la vida de las personas”.

Para Ultraport, la seguridad parte por las personas. La empresa trabaja con un enfoque de excelencia operacional que pone a la cultura de seguridad como un valor esencial, para resguardar a quienes forman parte de sus operaciones y al entorno. La prevención es parte de la rutina diaria y va de la mano con el bienestar de sus equipos, en línea con su propósito de contribuir a la calidad de vida de las personas a través del desarrollo sostenible del comercio exterior. En Valparaíso, ese compromiso se tradujo en resultados sostenidos durante los dos periodos evaluados, gracias al trabajo de una operación con más de 300 trabajadores.

La distinción coincide con otras iniciativas que Ultraport impulsa a nivel nacional en seguridad y desarrollo de las personas. Desde junio, la empresa desarrolla en todas sus operaciones, de Arica a Punta Arenas, la campaña “Saca la voz por la seguridad”, que busca que cada trabajador se sienta escuchado y con la confianza para levantar la voz frente a una situación de riesgo, promoviendo el cuidado mutuo y el autocuidado.