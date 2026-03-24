En Chile, la industria portuaria ha sido históricamente un sector altamente masculinizado. De acuerdo con la Radiografía del Sistema Laboral Portuario de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), publicada en 2023, la participación femenina alcanza cerca del 12,6% del total de los puestos de trabajo a nivel nacional, lo que evidencia avances en los últimos años, aunque aún con una presencia acotada. Sin embargo, esta realidad ha comenzado a cambiar en algunas operaciones: en Ultraport, la participación femenina supera el 20% a nivel nacional y llega a cerca de un 18% en Mejillones.

En este contexto, Ultraport Mejillones recibió el 20 de marzo a la recién asumida subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, quien recorrió las instalaciones de Puerto Mejillones para conocer en terreno la realidad y conversar con las trabajadoras portuarias que desempeñan funciones en diversas áreas de la operación, como la mantención de equipos industriales, la operación de equipos móviles y de salas de control, además de funciones administrativas y de supervisión.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de Ultraport Mejillones, Puerto Mejillones y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), se realizó también una instancia de diálogo entre la autoridad y las trabajadoras, en la que se abordaron los avances en materia de equidad de género, inserción laboral femenina y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en la industria portuaria.

La visita se enmarcó en un ciclo de actividades que Ultraport Mejillones desarrolló durante todo marzo por el Mes de la Mujer, período en el cual se realizaron iniciativas semanales orientadas a relevar el aporte de las mujeres en la industria portuaria y promover espacios de conversación y reflexión en torno a su desarrollo laboral. Entre ellas, se realizaron jornadas de yoga, charlas con especialistas de la salud y actividades deportivas.

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, señaló que “estuvimos en la planta Ultraport Mejillones y es muy destacable lo mucho que ha crecido, no solo en tamaño, volumen y exportaciones, sino en derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres. Fue la primera mujer gerenta, Arlin Marchant, quien nos acompañó en el recorrido, donde pudimos conocer a mujeres operadoras de maquinaria pesada como Fabiola Uribe, que hace algunos años era guardia de seguridad, y hoy saca adelante a sus hijos gracias a este trabajo”.

Desde Ultraport, la gerente de la sucursal de Mejillones, Arlin Marchant —la primera mujer en la compañía en liderar una operación portuaria mecanizada de gran escala— destacó que “estamos convencidos de que avanzar hacia una mayor participación femenina en nuestras operaciones es una oportunidad para construir una industria portuaria más diversa, segura e innovadora. Hoy vemos con orgullo cómo cada vez más mujeres se integran a distintos roles dentro de nuestras operaciones en Mejillones, aportando talento, compromiso y nuevas miradas a nuestro trabajo diario”.

En tanto, Carola Gundel Fuentealba, jefa de Personas de Puerto Mejillones, señaló que “en el marco del Día Internacional de la Mujer, como Puerto Mejillones valoramos profundamente la visita de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género a nuestras instalaciones, instancia que refuerza nuestro compromiso con la equidad y la inclusión en la industria portuaria. El rol de la mujer en este ámbito es cada vez más relevante, aportando liderazgo, talento y nuevas miradas que fortalecen nuestra gestión y desarrollo. Seguiremos impulsando espacios laborales con más oportunidades y participación femenina, convencidos de que la diversidad es clave para el crecimiento sostenible del sector”.

Juan Ferrerira, vicepresidente nacional de Cotraporchi y presidente de la Coordinadora de Puertos y Terminales de la 2° Región (Cotratep), indicó que “fue una jornada de primer nivel. Es muy valorable que la subsecretaria esté acompañando a las trabajadoras, reconociendo sus funciones, que hoy día le dan crecimiento no solamente a sus familias, sino que también al país”.

La visita de la subsecretaria permitió relevar estos avances y, al mismo tiempo, generar un espacio de conversación directa con las trabajadoras para conocer sus experiencias, desafíos y oportunidades dentro del mundo portuario.