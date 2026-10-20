Ultraport Arica comenzó un trabajo con INACAP y el Liceo Bicentenario Domingo Santa María para que los técnicos que se forman en la ciudad lleguen mejor preparados al mundo laboral y facilitar su inserción en este. El primer paso fue la visita de ocho profesores de ambas instituciones a las instalaciones de la compañía, para que lleven lo que vieron en terreno a sus clases y a las mallas de formación técnica.
Para Gerald Kong, gerente de Ultraport Arica, la iniciativa responde a la visión estratégica de la compañía, que pone el empleo local entre sus prioridades: “A Ultraport le va bien si a Arica le va bien y eso parte por las personas. Queremos trabajar con quienes forman a los técnicos de la región y mostrarles cómo funciona un puerto por dentro, para que los jóvenes lleguen mejor preparados a su primer trabajo”.
Cristina Arenas, jefa de Personas y Desarrollo Organizacional de Ultraport, dijo que el foco está en los futuros trabajadores de la zona: “Lo que buscamos es potenciar el desarrollo de la región partiendo por la base, que son los estudiantes. Vamos a las carreras técnicas universitarias y a las carreras técnicas de los liceos, porque ahí se forman los futuros profesionales que necesitamos para la región”.
La visita estuvo pensada para los docentes y no para los alumnos. “Normalmente se parte con los alumnos, pero la base de esto también es partir con los docentes, porque permite vincularse entre ellos”, señaló Gerald Kong. La compañía ofreció, además, apoyar con charlas y conocimientos técnicos en distintas asignaturas, con la seguridad como uno de los temas centrales: “Se habla poco del desarrollo de la seguridad y es parte de nuestro pilar, entonces la idea es ir incorporándola en estas mallas, que son de carreras de gestión y otras especialidades”.
Durante la jornada, los docentes escucharon presentaciones de las áreas de Personas, HSE (salud, seguridad y medio ambiente), Administración, Operaciones y Gestión de Activos. Después recibieron una inducción de seguridad y sus elementos de protección personal, y recorrieron las operaciones portuarias y el taller de mantenimiento.
El programa se suma al trabajo que Ultraport Arica mantiene con establecimientos educacionales de la región. Con el Liceo Domingo Santa María participa en el programa dual, en el que los estudiantes alternan semanas de práctica en la empresa con semanas de clases, mientras que con INACAP colabora en los procesos de práctica profesional. La compañía participa también en ferias técnico-profesionales y en la Comunidad Logística Portuaria de Arica.
El próximo paso será una visita de estudiantes al puerto. Además, la compañía trabajará con ambos establecimientos para identificar qué necesitan sus alumnos y definir acciones concretas, como nuevos cupos de práctica. “Esto recién empieza. Lo que queremos es que más jóvenes de Arica hagan su práctica con nosotros y, ojalá, se queden trabajando en el puerto”, agregó Kong.
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