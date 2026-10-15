Ya están abiertas las postulaciones a la tercera edición de Nada Nos Detiene Valparaíso, programa de la corporación G100 que busca apoyar a emprendedores a través de capacitaciones, acompañamiento y espacios de encuentro con empresas e instituciones locales. La iniciativa, apoyada por Ultraport, cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El lanzamiento se realizó este miércoles 14 de octubre, en una actividad que reunió a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, ejecutivos de Ultraport y representantes de G100 y de las instituciones colaboradoras. La ceremonia marcó el inicio de una nueva edición que espera superar los cerca de 450 postulantes registrados en 2025.

David Álvarez, gerente de Ultraport Valparaíso, comentó: “Para Ultraport uno de los focos sostenibles principales es aportar al desarrollo y el empleo local de manera significativa donde estamos presentes. Este tipo de iniciativas instalan conocimientos permanentes para cada emprendedor posibilitando su crecimiento en Valparaíso, sirviendo como plataforma para desarrollarse de manera sostenible en el tiempo”.

Catalina Swett, directora ejecutiva de G100, señaló: “Con Ultraport compartimos la convicción de que el emprendimiento mejora la vida de muchas familias y mueve la economía de la ciudad. Por eso valoramos su apoyo a esta nueva versión de Nada Nos Detiene Valparaíso, que realizamos junto a la Municipalidad y la PUCV. Valparaíso tiene una larga historia de emprendedores, y este trabajo conjunto nos permite entregarles herramientas concretas para hacer crecer sus negocios”.

Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, señaló: “Como Municipalidad de Valparaíso nos interesa que nuestros emprendedores y emprendedoras cuenten con más herramientas y oportunidades para hacer crecer sus negocios. Por eso, valoramos esta alianza con G100, Ultraport y la PUCV, que permite acercar capacitaciones, acompañamiento y redes de contacto a quienes están impulsando sus ideas y aportando al desarrollo económico de nuestra comuna”.

Talleres gratuitos

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de noviembre y uno de los principales beneficios del programa es que todos quienes se inscriban podrán acceder a talleres gratuitos, tanto online como presenciales, sin necesidad de llegar a la final. También tendrán la oportunidad de participar en encuentros con empresarios y especialistas, donde podrán adquirir conocimientos y recibir orientación para fortalecer sus negocios.

Para avanzar en el proceso, los participantes deberán presentar sus emprendimientos a través de un video de pitch. A partir de estas postulaciones, un comité seleccionará a diez finalistas, quienes expondrán sus proyectos ante un jurado durante una jornada presencial que se realizará entre el 16 y el 18 de diciembre. De esta instancia saldrán los tres ganadores del programa.

Los premios suman CLP 5 millones, distribuidos en CLP 3 millones para el primer lugar, CLP 1,5 para el segundo y CLP 500 mil para el tercero. Además, los ganadores recibirán acompañamiento para impulsar sus ventas y contarán con una cápsula audiovisual sobre sus emprendimientos, que será difundida a través del canal de YouTube de Nada Nos Detiene.

Por su parte, los diez finalistas serán invitados a formar parte de la comunidad de emprendedores de G100 y Nada Nos Detiene. También recibirán una membresía gratuita por un año en FinTelligence, plataforma digital que ayuda a las pymes a ordenar y gestionar sus finanzas mediante reportes, alertas y recomendaciones.

¿Cómo postular?

Pueden participar emprendimientos de cualquier rubro o tamaño que tengan domicilio o dirección comercial en la comuna de Valparaíso. No es necesario estar formalizado para postular, aunque quienes lleguen a la final deberán comprometerse a hacerlo.

Las bases, los requisitos y el formulario de inscripción están disponibles en www.nadanosdetiene.cl/postula/valparaiso-2026. El plazo para postular vence el martes 10 de noviembre, a las 23:59 horas.