Ultraterra, filial del holding naviero Ultranav, y la gestora de inversiones CMB firmaron una promesa de compraventa por Gasmar, compañía dedicada a la importación, recepción y almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de sus terminales marítimos ubicados en Quintero y Mejillones, Chile. La operación permitirá el retorno de la empresa a capitales nacionales, tras cinco años bajo el control del fondo estadounidense Arroyo Energy, reportó La Tercera.

La adquisición se concretaría mediante un consorcio conformado en partes iguales por Ultraterra y un nuevo fondo que constituirá la Administradora General de Fondos de CMB, el cual será inscrito próximamente ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La transacción deberá ser sometida previamente al análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Arroyo Energy inició durante 2026 el proceso de desinversión, encomendando al banco de inversiones BTG la búsqueda de compradores. El procedimiento competitivo habría contado con la participación de las gestoras Patria, Vinci Compass y Stonepeak.

Infraestructura marítima estratégica

Gasmar dispone de dos instalaciones destinadas a la recepción y almacenamiento de GLP importado por vía marítima. Su infraestructura comprende seis estanques refrigerados que, en conjunto, alcanzan una capacidad de almacenamiento de 165.000 metros cúbicos.

De acuerdo con la descripción de sus instalaciones publicada por la compañía, el Terminal Quintero, con una capacidad de almacenamiento de 145.000 m³, “es el terminal de GLP más grande de la costa Pacífico sudamericana”, mientras que el Terminal Mejillones, con 20.000 m³ de capacidad, “asegura el suministro del norte del país”.

La relevancia de esta infraestructura para el abastecimiento energético de Chile fue abordada por la FNE en un informe sobre el mercado del gas publicado a fines de 2021. El documento señalaba que la mayor parte del GLP consumido en Chile era importado por vía marítima, mientras que la producción nacional cubría entonces únicamente el 25% de la demanda interna.

En ese momento, el país disponía de tres grandes terminales marítimos dedicados exclusivamente a este combustible. La instalación de Gasmar en Quintero lideraba en capacidad de almacenamiento, seguida por el terminal de Oxiquim, con 50.000 m³, y el de Hualpén, con 40.000 m³.

Vinculación con el transporte marítimo de gas

La adquisición de Gasmar permitiría al holding naviero Ultranav retomar un negocio en el que participó el entonces grupo Ultramar. Este último fundó Gasmar en 1993 en alianza con Gasco y mantuvo una participación en su propiedad hasta 2015, cuando vendió su 12,7% a Gasco por US$37 millones.

La operación presenta, además, complementariedad con las actividades de transporte marítimo de gases licuados vinculadas a Ultranav, a través de su participación en Navigator Holdings, operador de alcance global al que se integró Ultragas.

Antecedentes de la transacción

Arroyo Energy adquirió Gasmar en 2021 a Empresas Gasco y Abastible, compañías que debieron desprenderse del activo por instrucción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), medida ratificada por la Corte Suprema a fines de 2019.

En aquella oportunidad Empresas Copec, controladora de Abastible, mediante un hecho esencial informó que “el precio de venta de las acciones de Gasmar se determinará considerando un valor de US$422,5 millones para el 100% de dicha empresa, sobre una base libre de deuda y de caja, monto que podrá experimentar variaciones”.

Finalmente, Arroyo Energy desembolsó US$323 millones por la totalidad de Gasmar, correspondiendo US$206 millones a Empresas Gasco, que poseía el 63,75% de la propiedad, y US$117 millones a Abastible, titular del 36,25% restante.

Por MundoMaritimo