Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) del transporte marítimo internacional disminuyeron un 1,3% durante 2025, pese al crecimiento de la capacidad de la flota y de las distancias navegadas. Según un análisis de Drewry basado en los datos del Sistema de Recopilación de Datos de la Organización Marítima Internacional (IMO DCS), el resultado estuvo acompañado por un mayor consumo de combustibles alternativos y mejoras en la intensidad de carbono.
La información será examinada durante la 85.ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 85) de la OMI, programada entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026. La instancia también abordará el Marco de Cero Emisiones Netas, cuya eventual adopción podría examinarse en una sesión extraordinaria el 4 de diciembre.
Aumenta consumo de combustibles alternativos
El consumo total de combustibles marinos alcanzó aproximadamente 221 millones de toneladas en 2025, de las cuales 18,3 millones correspondieron a combustibles alternativos. Medida en términos de energía equivalente, su participación aumentó del 5,9% en 2019 al 9,5% en 2025.
Los biocombustibles registraron uno de los mayores incrementos, con un consumo cercano a 2,5 millones de toneladas, más del doble que el año anterior. Su participación en la energía suministrada mediante combustibles alternativos pasó del 6,2% al 12%.
Por su parte, el gas natural licuado (GNL) se mantuvo como el combustible alternativo de mayor consumo, con cerca de 15 millones de toneladas. El metanol también aumentó su utilización, aunque su participación energética dentro de este grupo permaneció en torno al 0,3%.
Emisiones e intensidad de carbono
La reducción de las emisiones ocurrió mientras la capacidad de transporte de la flota, medida en dwt, aumentó un 2% y la distancia total navegada creció un 1%.
Según Drewry, “las emisiones promedio de CO₂ por buque disminuyeron un 4%, mientras que las emisiones por milla náutica retrocedieron un 2,3%. Entre los factores asociados figuran el mayor uso de biocombustibles y la reducción general de las velocidades de navegación”.
Sin embargo, los portacontenedores y tanqueros registraron aumentos en sus velocidades promedio durante 2025, comportamiento que la consultora relaciona con la demanda de transporte y las rutas más extensas, a través del cabo de Buena Esperanza.
En paralelo, la intensidad de carbono basada en la oferta de transporte, medida mediante el indicador AER (Annual Efficiency Ratio), disminuyó un 1,6% interanual, situándose un 33,1% por debajo del nivel registrado en 2008.
Con ello, el sector se aproxima al objetivo de reducción del 40% de la intensidad de carbono establecido por la OMI para 2030.
Mejora el cumplimiento del indicador CII
Durante el tercer año de aplicación del Indicador de Intensidad de Carbono (CII), la proporción de buques que cumplen con sus exigencias aumentó alrededor de cuatro puntos porcentuales. Asimismo, la participación de naves que no informaron su calificación disminuyó del 8,9% al 3,6%.
Entre los principales segmentos, los gaseros registraron una mejora de 5,5 puntos porcentuales en el cumplimiento del indicador, seguidos por los graneleros (4,5 puntos), tanqueros (3,9 puntos) y portacontenedores (3,8 puntos).
En contraste, “los buques destinados al transporte de GNL presentaron una disminución de 1,6 puntos porcentuales”, situación que Drewry relaciona con los cambios en las rutas comerciales y una mayor utilización de buques de menor eficiencia energética.
Por MundoMaritimo
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Emisiones del transporte marítimo aumentan pese al avance de combustibles alternativos
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