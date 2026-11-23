El mercado de transporte marítimo de gas licuado de petróleo (GLP) se ha fortalecido durante 2026, impulsado inicialmente por interrupciones meteorológicas en los embarques estadounidenses y, posteriormente, por el conflicto en Medio Oriente, que ha alterado los patrones de comercialización del producto y restringido la disponibilidad efectiva de buques, según un análisis de Drewry.
Los compradores asiáticos han recurrido crecientemente a Estados Unidos para sustituir los volúmenes provenientes de Medio Oriente, generando oportunidades de arbitraje comercial e incrementando la demanda medida en toneladas-milla. Paralelamente, la congestión en el Canal de Panamá ha incentivado el desvío de grandes gaseros (VLGC) por el cabo de Buena Esperanza, prolongando los itinerarios.
Acciones superan ampliamente al mercado bursátil
El favorable escenario de los fletes ha impulsado una significativa valorización de las compañías navieras del segmento. Entre comienzos de 2026 y el 17 de noviembre, el índice de acciones de transporte marítimo de LPG de Drewry registró un incremento del 55,0%, superando ampliamente al S&P 500, que avanzó un 7,2%.
Dorian LPG lideró el desempeño con un alza del 104,9% en el precio de sus acciones, seguida por BW LPG (+69,4%). Drewry atribuye estos resultados a su elevada exposición al segmento VLGC, sus sólidos resultados trimestrales y los altos precios de compraventa de buques.
En contraste, Navigator Holdings (+18,9%) y StealthGas (+11,0%) registraron incrementos más moderados, dada su menor participación en dicho segmento y su predominante exposición al mercado de fletamento a largo plazo.
Fletes e ingresos operacionales al alza
El Baltic LPG Index (BLPG) acumuló un incremento del 197,6% desde comienzos del año. La ruta Golfo de Medio Oriente-Japón (BLPG1) lideró las alzas con un 211,4%, seguida por Golfo de Estados Unidos-Europa continental (BLPG2), con un 135,0%, y Golfo de Estados Unidos-Japón (BLPG3), con un 125,0%.
“La congestión en el Canal de Panamá proporcionó un respaldo adicional a las tarifas de flete al restringir la disponibilidad efectiva de buques”, destaca Drewry.
Este escenario también favoreció los ingresos equivalentes a fletamento por tiempo (TCE) y el EBITDA de las navieras. En el caso de Dorian LPG, la tarifa TCE aumentó un 91,1% interanual hasta US$75.926 diarios durante el trimestre finalizado en junio, alcanzando US$96.990 diarios en el siguiente período (+92,7% interanual).
Por su parte, BW LPG registró un incremento interanual del 90,6% en su tarifa TCE, hasta US$74.030 diarios. Sin embargo, su EBITDA total disminuyó un 28,0% respecto del trimestre anterior debido a pérdidas no realizadas asociadas a posiciones comerciales de su división Product Services.
Compraventa de buques
Los elevados precios de los VLGC de segunda mano también han incentivado la venta de naves de mayor antigüedad. En junio, Dorian LPG anunció la venta de tres buques, con una antigüedad promedio de 11,3 años, por US$256 millones. Desde julio, BW LPG ha anunciado la venta de cinco unidades, con ingresos netos de entre US$38 millones y US$104 millones por nave.
Drewry prevé que los precios de estos activos se mantengan relativamente firmes en el corto plazo.
Perspectivas del mercado
Una desescalada del conflicto permitiría recuperar las exportaciones de Medio Oriente y estimular la demanda asiática. No obstante, Drewry advierte que el retorno a rutas más cortas “reduciría la demanda de toneladas-milla, presionando a la baja las tarifas de flete pese al aumento de los volúmenes de carga”.
Si las disrupciones persisten, los elevados precios del GLP podrían incentivar la sustitución de materias primas y limitar el crecimiento de las importaciones, aunque la dependencia de los embarques estadounidenses contribuiría a moderar la caída de los fletes.
Asimismo, Drewry anticipa que las numerosas entregas de VLGC y grandes gaseros para el transporte de amoníaco (VLAC) probablemente ejercerán presión a baja sobre los fletes y los precios de los buques de segunda mano durante 2027 y 2028.
Por MundoMaritimo
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