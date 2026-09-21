El transporte marítimo de graneles sólidos registra en 2026 su mejor repunte sostenido desde la pandemia, con avances generalizados en los segmentos Capesize, Panamax y Supramax, de acuerdo con BRS Dry Bulk. El Baltic Dry Index (BDI) se llegó a situar por encima de los 3.500 puntos, tras mantenerse en torno —y en ocasiones sobre— los 3.000 puntos durante los últimos meses.

“Con menos de cuatro meses para finalizar 2026, el transporte marítimo de graneles sólidos ha registrado un desempeño más que satisfactorio en lo que va del año”, señala la consultora. El índice está compuesto por el BCI Capesize, con una ponderación del 40%; el BPI Panamax, con 30%; y el BSI Supramax, también con 30%.

Aunque parte del repunte ha sido atribuida a disrupciones como las registradas en el Estrecho de Ormuz y la congestión del Canal de Panamá, BRS Dry Bulk identifica otros factores que han respaldado la evolución del mercado.

En el segmento Capesize, los datos de AXSMarine muestran que las toneladas-milla acumuladas por los buques de más de 160.000 dwt superaron ampliamente los niveles de años anteriores. Además, en 2026 no se produjeron las habituales correcciones estacionales de abril y julio. “Esto apunta a una base de demanda subyacente más persistente”, sostiene el análisis. Dichas condiciones permitieron que la ruta de referencia C5TC, basado en un buque de 180.000 dwt, promediara cerca de US$40.000/día en agosto.

Parte de esta fortaleza responde al mineral de hierro de África Occidental. En particular, Guinea exportó 10 millones de toneladas entre enero y agosto, frente a volúmenes prácticamente inexistentes en 2025. Sierra Leona y Liberia alcanzaron 9,2 millones y 10,7 millones de toneladas, respectivamente, con lo que los embarques regionales superaron a los de Sudáfrica.

Las mayores distancias hasta los compradores asiáticos están incrementando la importancia de África Occidental como fuente de empleo de larga distancia para los Capesize. BRS Dry Bulk añade que la incorporación del “Wontanara”, primero de cinco buques de transbordo construidos para SimFer, debería aliviar las restricciones logísticas a medida que aumenten las exportaciones desde el yacimiento de Simandou.

En los Panamax y Kamsarmax, el carbón adquirió mayor protagonismo. Entre enero y agosto, ambos segmentos transportaron conjuntamente 382,9 millones de toneladas, un incremento interanual de 5,4%, frente al crecimiento de 1,9% registrado por el comercio marítimo total de carbón.

“El aumento de mayo y junio coincidió con mayores precios del gas, una demanda más fuerte de refrigeración, una menor generación hidroeléctrica en partes de Asia y disrupciones temporales en minas chinas”, explica BRS Dry Bulk. Paralelamente, los embarques de granos desde el Golfo de Estados Unidos hacia China evitaron los canales de Panamá y Suez, reduciendo aún más la disponibilidad de buques medianos en rutas de larga distancia.

En los graneleros con grúas (geared bulk carriers) de entre 25.000 y 68.000 dwt también se observan cambios en el Pacífico. China transportó 120,9 millones de toneladas entre enero y agosto, superando los 104 millones de Indonesia, tradicional principal generador de empleo regional para estas naves.

A ello se suman los flujos de carbón ruso hacia los puertos del Lejano Oriente y el crecimiento de las cargas agrícolas desde Canadá y Estados Unidos. Estas últimas alcanzaron 20,89 millones de toneladas, un 23% más interanual.

Según BRS Dry Bulk, estos cambios configuran “una base de carga geográficamente más equilibrada en el Pacífico”, con mayor empleo en China, el Lejano Oriente ruso y el Pacífico Norte, complementando el comercio tradicional concentrado en Indonesia.

Por MundoMaritimo