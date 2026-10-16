La capacidad semanal de los portacontenedores que transitaron por el Canal de Suez promedió 753.000 TEUs durante las dos primeras semanas de octubre, superando por primera vez el 50% de los niveles previos a las disrupciones provocadas por los ataques hutíes en el Mar Rojo, según Clarksons Research. En el mismo período de 2023, el promedio alcanzó 1,457 millones de TEUs.
“Desde que comenzaron los ataques hutíes en el Mar Rojo, esta es la primera vez que los tránsitos superan el 50% del nivel previo a las disrupciones”, señaló Niels Rasmussen, analista jefe de transporte marítimo de BIMCO.
En noviembre de 2023, los hutíes anunciaron que atacarían buques israelíes en el Mar Rojo en respuesta a los ataques israelíes en Gaza. Posteriormente, ampliaron el margen para incluir a otras naves, lo que generó incertidumbre en el sector.
Para evitar los ataques, las líneas navieras comenzaron a desviar sus buques del Canal de Suez y el Mar Rojo en diciembre de 2023, optando por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Durante la última semana de ese año, la capacidad semanal que transitó por el canal cayó a 330.000 TEUs, frente al promedio acumulado de 1,29 millones de TEUs registrado durante 2023.
Entre principios de febrero de 2024 y mediados de 2026, la capacidad semanal de portacontenedores que utilizó el Canal de Suez promedió apenas 141.000 TEUs, equivalente al 11% de la capacidad registrada en promedio durante las mismas semanas de 2023, de acuerdo con Rasmussen.
Retorno a las rutas habituales
La recuperación de los tránsitos se aceleró después de que Gemini Cooperation, integrada por Maersk y Hapag-Lloyd, anunciara el 6 de julio de 2026 el retorno al Canal de Suez de su servicio ‘AE15’/’SE3’ entre Asia y el Mediterráneo.
Desde entonces, la alianza confirmó el regreso de otros cinco servicios a sus rutas habituales, incluidos los tres servicios restantes que conectan Asia con el Mediterráneo. También anunciaron cambios de itinerarios integrantes de Ocean Alliance y Premier Alliance, además de la red de MSC. En total, desde principios de julio se han comunicado modificaciones en 16 servicios.
Durante las dos primeras semanas de octubre, el 36% de la capacidad total de portacontenedores que utilizó el Canal de Suez o la ruta del Cabo de Buena Esperanza transitó por la vía marítima egipcia. La proporción supera el promedio del 8% registrado entre 2024 y mediados de 2026, aunque permanece por debajo del 80% observado antes del inicio de los ataques.
Inicialmente, el aumento de los tránsitos estuvo impulsado principalmente por los itinerarios en dirección sur. Durante el tercer trimestre, la capacidad que transitó hacia el norte representó el 75% de la correspondiente a los itinerarios hacia el sur. En las primeras semanas de octubre, esa proporción aumentó al 81%.
Rasmussen estimó que los desvíos fuera del Canal de Suez “incrementaron cerca de un 10% la demanda mundial de portacontenedores, un efecto que ahora se está reduciendo rápidamente”.
Sin embargo, advirtió. que el retorno a la ruta del canal ha coincidido con un aumento de la congestión portuaria en Asia, por lo que todavía no se ha observado el efecto completo de estos cambios sobre el equilibrio entre oferta y demanda de transporte marítimo.
Por MundoMaritimo
Posible retorno de tránsitos al Canal de Suez comienza a presionar a la baja las tarifas de contratos
Mientras en el Canal de Suez se acelera el retorno de los portacontenedores, tránsitos se reducen en Ormuz
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