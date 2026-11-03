El desarrollo del terminal de Río Córdoba, en la zona portuaria de Santa Marta, Colombia, busca incorporar nuevas capacidades para la movilización de contenedores mediante su integración con Puerto Nuevo y la red ferroviaria y logística de Transporte Ferroportuario de Colombia (Transferport). La iniciativa apunta a configurar un sistema intermodal capaz de atender distintos tipos de carga, reducir costos de transporte y fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano.

Así lo explicó a MundoMarítimo, durante TOC Américas 2026, en Cartagena, Juan Ricardo Noero, presidente de Transferport, quien destacó que el desarrollo del terminal de Río Córdoba permitiría aprovechar la infraestructura ferroviaria existente y complementarla con nuevas instalaciones portuarias especializadas en contenedores.

Actualmente, Transferport opera a lo largo de los 770 kilómetros del corredor ferroviario La Dorada-Santa Marta, con una flota de 37 locomotoras, 1.300 vagones y cinco estaciones ferroviarias. Esta red moviliza más de cuatro millones de toneladas anuales de graneles líquidos y sólidos, apoyada principalmente en Puerto Nuevo.

Este último terminal, también ubicado en la zona portuaria de Santa Marta, dispone de una capacidad de 32 millones de toneladas anuales y fue concebido originalmente para la exportación de carbón. Sin embargo, se encuentra avanzando en la modificación de su licencia ambiental para incorporar otras cargas, como hidrocarburos, granos alimenticios y minerales.

Noero explicó que el objetivo comercial es elevar progresivamente los volúmenes transportados hasta alcanzar entre 12 y 14 millones de toneladas anuales, aprovechando la capacidad disponible de Puerto Nuevo.

Puerto Río Córdoba: la pieza clave para los contenedores

La principal limitación de Puerto Nuevo radica en que su infraestructura no está diseñada para atender contenedores. Precisamente, esa función correspondería al futuro terminal de Río Córdoba, situado a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia y conectado al mismo corredor ferroviario.

“El reto son los contenedores”, sintetizó Noero, quien explicó que el terminal de Río Córdoba ya dispone de un circuito ferroviario de 10 kilómetros construido y operativo, aunque todavía requiere desarrollar la infraestructura portuaria necesaria.

Su incorporación permitiría transportar contenedores por ferrocarril hacia estaciones interiores y establecer puertos secos destinados a su consolidación y desconsolidación.

“Lo que estamos buscando es no tener que subir la caja hasta las montañas”, señaló el ejecutivo, al explicar que los contenedores podrían ser desconsolidados en estaciones ferroviarias como La Dorada, desde donde los bienes serían distribuidos por carretera hacia Bogotá, Medellín y otros centros de consumo.

Esta organización permitiría aprovechar las ventajas de cada modo de transporte. Según Noero, un camión que realiza recorridos completos entre Bogotá y los puertos del Caribe efectúa entre cuatro y cinco viajes mensuales, mientras que alimentando estaciones ferroviarias podría completar una cantidad similar semanalmente.

Por otra parte, en términos ambientales, sostuvo que el ferrocarril puede generar un 75% menos de emisiones de carbono que el transporte carretero, además de ofrecer menores costos.

La integración también permitiría operar trenes multipropósito, combinando contenedores, hidrocarburos, minerales y graneles secos. Esto, destacó, “genera flexibilidad, eficiencia y menores fletes”.

Inversión, capacidad y conectividad marítima

El proyecto para el terminal de Río Córdoba ya cuenta, según Noero, con las licencias ambientales necesarias, una concesión portuaria de 30 años prorrogable por otros 30 y 150 hectáreas de terrenos privados adyacentes.

La propuesta contempla una primera fase con capacidad para 500.000 TEUs anuales, ampliable progresivamente hasta aproximadamente dos o tres millones de TEUs. “Nosotros en dos años podemos estar operando”, afirmó el ejecutivo, al referirse al plazo estimado para poner en marcha la terminal una vez iniciada su construcción. Actualmente, la compañía busca establecer alianzas estratégicas con operadores portuarios y líneas navieras que permitan avanzar en su desarrollo y asegurar una oferta de servicios navieros con destinos y frecuencias competitivas.

Paralelamente, destacó la inversión gubernamental superior a US$1.200 millones destinada al mejoramiento del corredor ferroviario, cuya entrada en operación está prevista para 2029. Las obras permitirían multiplicar su capacidad de transporte y operar trenes de hasta 150 vagones.

Para Noero, el desarrollo del terminal de Río Córdoba, junto con las capacidades disponibles en Puerto Nuevo y la red ferroviaria de Transferport, permitiría superar una de las principales limitaciones para ampliar el transporte intermodal de carga en Colombia: la disponibilidad de instalaciones portuarias especializadas y conectadas directamente al ferrocarril.

Por MundoMaritimo