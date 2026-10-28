Jóvenes estudiantes de liceos de Valparaíso llenos de metas y ganas de surgir profesionalmente fueron las protagonistas de la primera versión de MAB Trasciende, una iniciativa de vinculación con la comunidad que nació del programa Mujeres a Bordo (MAB) de Terminal Pacífico Sur Valparaíso para potenciar el liderazgo femenino en la actividad portuaria.

Las alumnas, pertenecientes al Liceo Matilde Brandau y al Instituto Marítimo que están cursando Operaciones Portuarias, compartieron una jornada de conocimientos, testimonios y oportunidades para conocer más acerca del rol que han logrado las mujeres en la industria marítima y portuaria, con la participación activa de colaboradoras de TPS que son parte del programa Mujeres A Bordo, además de representantes de Ocean Network Express (ONE) y WISTA Chile.

Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, señaló que “en TPS llevamos cuatro años con el programa Mujeres a Bordo, y lo de hoy es una tremenda oportunidad para transmitir a las profesionales del mañana lo que nosotras hemos aportado en esta actividad tan bonita que es el comercio exterior chileno; y sobre todo decirles que siempre confíen en sí mismas. Estamos muy contentas con el resultado de MAB Trasciende, y por supuesto agradecer el trabajo colaborativo con otras organizaciones, para que podamos seguir haciendo estas instancias que son tan enriquecedoras”.

La jornada comenzó con un Taller de Marca Personal y Empoderamiento, seguido de ejercicios y un pitch para apoyar el desarrollo de mensajes propios, guiados por Ghislaine Cádiz, de la Consultora Be Kairós, que acompaña el programa Mujeres a Bordo desde sus inicios; y finalizó con un conversatorio en que las jóvenes pudieron tener una franca conversación acerca de cómo lograr sus metas y qué desafíos enfrentarán como futuras profesionales.

Un camino lleno de desafíos y satisfacciones

María Jesús Caballero, Port & Terminals Operations Supervisor de Ocean Network Express (ONE) Chile, con casi 20 años de trayectoria, señaló a las alumnas que “quiero reconocer a todas ustedes por estar hoy aquí, esta es una industria donde las mujeres podemos crecer mucho, por lo que me llena de orgullo ser parte de esta actividad. Este negocio no se trata de género, se trata de habilidades y de capacidades”.

Raquel Meza, presidenta de WISTA Chile, destacó que “ver cada vez a más jóvenes mujeres en esta industria, que es altamente masculina, me produce un orgullo tremendo porque el camino ha sido muy difícil para las que llevamos años en esto. Ustedes tienen un tremendo futuro por delante”.

Vanessa Ramírez, jefa de Desarrollo Organizacional de TPS, comentó: “Fue una jornada que se preparó con mucho cariño, era la primera vez que lo hacíamos con estudiantes de Cuarto Medio y fue muy emocionante para todas las personas que participamos, ya que nos pudimos dar cuenta que lo que nosotras vivimos en Mujeres a Bordo en TPS es similar a la experiencia que tienen otras mujeres que son referentes de la industria. La idea es que sea un programa que podamos hacerlo nuevamente el próximo año para que más estudiantes porteñas puedan participar”.

Ada Fontalba, jefa de UTP del Liceo Matilde Brandau, que tiene 500 estudiantes, dijo: “Nos invitaron de TPS y aceptamos de inmediato, ya que es muy importante que las alumnas conozcan más. Estamos muy contentas, son admirables las profesionales que han contado su experiencia en este taller. Nuestras estudiantes están muy entusiasmadas por mostrar que son organizadas, metódicas y mateas. Solo quieren oportunidades”.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.